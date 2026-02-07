В яких американських авто досі встановлюють червоні поворотники: дослідження

У більшості країн світу задні покажчики повороту мають бути помаранчевого кольору. Логіка проста: гальмування і поворот — це різні дії, отже й колір сигналу має бути різним. США та Канада залишаються винятком, дозволяючи червоні поворотники.

Ще у 2009 році дослідження NHTSA показало: помаранчеві задні поворотники знижують ризик ДТП приблизно на 5,3%, а у випадку аварій з травмами — навіть на 8,3%. Це більше, ніж ефект від третього стоп-сигналу, який у США є обов’язковим, повідомляють в The Autopian.

Парадокс американського ринку

Найіронічніше те, що багато моделей з червоними поворотниками в США за межами Північної Америки мають помаранчеві. Тобто питання не в грошах чи технологіях — світлодіоди дешеві, а конструктив уже існує. Головна причина — дизайн і “естетика”.

Втім, приклади Mercedes-Benz доводять: можна зберегти суцільно червону оптику, але при ввімкненні повороту вона світиться помаранчевим. Стиль і безпека не конфліктують — якщо є бажання.

Підсумок 2026 року: назад, а не вперед

У 2026 році лише 43% моделей на американському ринку мають помаранчеві задні поворотники. Для порівняння, у звіті 2023 року таких було 48%. Тобто прогрес не просто зупинився — він пішов у зворотний бік.

Найбільше «внесли» у падіння частки помаранчевих сигналів такі гіганти, як Toyota, Ford, General Motors та Kia. Навіть активні зусилля Mercedes не змогли врівноважити цей тренд.

Найкращий поворотник 2026 року

Переможцем у категорії Best New Turn Signal of 2026 став Lucid Gravity. Модель отримала величезні помаранчеві поворотники, які займають значну частину задньої частини авто та доповнені повторювачами. Це приклад того, як можна поєднати ефектний дизайн і максимальну читабельність сигналів.

Почесна згадка

Hyundai Palisade отримав окрему похвалу за хитро інтегровану помаранчеву смугу. На перший погляд здається, що поворотник буде червоним, але насправді дизайнерське рішення виявилося значно розумнішим.

Головний антигерой року

Найгірший поворотник 2026 року дістався Toyota RAV4. Бестселер американського ринку відмовився від 32-річної традиції помаранчевих сигналів. Ба більше, у фарах є прозора секція, яка за межами США світиться помаранчевим — але в американській версії вона блимає червоним. Це рішення автори звіту називають особливо болючим.

Чому це важливо і для нас

Хоча дослідження стосується США, воно добре ілюструє глобальну проблему: безпека часто програє стилю. Для України, яка орієнтується на європейські норми, помаранчеві задні поворотники давно є стандартом. Але з напливом авто з Північної Америки ця тема знову стає актуальною — і з точки зору безпеки, і з точки зору адаптації імпортованих машин.