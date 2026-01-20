В ЗСУ танки почали озброювати списами з арматури: як це працює

Ідею нового облаштування лівреї проти дронів придумав комбат з 116-ї механізованої бригади, прізвище якого не розголошується. Однак прозвучало з повагою сказане бійцями ім'я – Андрій Русланович.

Захисний контур вже протестували як вітчизняними дронами, так і в бойових умовах на передовій. На своїй ФБ-сторінці воїни поділилися досвідом облаштування додаткової лівреї на танку Т-64БВ.

Читайте також В Україні налагодили серійне виробництво антидронових сіток на американські танки



Технологія проста, але надійна

Наварені на пружинах високі шпилі утворили надійний захист по всьому периметру надбудови. Ось і вся робота.

Головне в тому, що при обертанні башти танка таке доповнення не заважає роботі механізму повороту. При контакті з баштою чи з дулом її гармати шпилі (списи) на пружинах просто згинаються, дозволяючи екіпажу безперешкодно обертати башту у будь-який бік.

Спочатку наварюються пружини, а вже на них – списи з арматури. Колаж: Авто24

Механік-водій тепер з захистом

"Ми проводимо обварку нашої техніки. Спочатку був захист тільки головної башти, але оскільки в сьогоднішніх реаліях ми побачили, що дрони вражають не тільки башту, а й весь танк, то для цього ще придумали додатковий захист. При цьому й механік-водій став краще захищений", - заяви боєць під позивним "Сварщик".

Арматура стала захисним списом

За основу шпилів на пружинах взяли звичайну євроарматуру. Спочатку до корпусу через рівні проміжки бійці наварюють пружини. Потім до них приварюють арматуру. Таким чином з усіх боків по периметру є своєрідна стіна з високих списів, між якими дрон не протиснеться.

Читайте також Американські танки Abrams в Україні отримали динамічний захист

Звісно, "мангал" лишився. Його купол захищає верхню проєкцію бойової машини. Фронтальна частина з дулом гармати була найменш захищена, оскільки вона рухома для прицілювання по ворожих позиціях чи техніці.

Також у зоні ураження був і механік-водій, робоче місце якого традиційно попереду. Нині ж наварені списи на пружинах захищають його від проникнення дронів.

Високі списи з пружинами в корені наварені густо, дрон крізь ті арматурини не протиснеться. Скриншот: Авто24

Списи гнуться, але повертаються на місце

При повороті арматура розгинається, але захист все одно залишається на місці. Тобто механік танку постійно захищений від дронів.

Таким же чином і гармата, повернута у будь-який бік, захищена від прямих влучань. Та коли це станеться, то активована на відстані в тих шпилях вибухівка дрона-камікадзе силу ураження втрачає в рази й мінімізує шкоду танку та його екіпажу.