Вдень мостом через Тису машини в Румунію не пустять

Півторамісячне обмеження спонукали ремонтні роботи з інфраструктури старовинного мосту через річку Тиса. Якщо точніше, то запланований обсяг відновлення триватиме 47 днів.

Про таку новину вчора повідомила Закарпатська митниця, посилаючись на інформаційний лист румунських колег.

Яке саме обмеження вводиться

У листі йдеться про термін з 16 лютого по 3 квітня 2026 року включно. Обумовлено й час, в основному це робочі години денної зміни з врахуванням години під'їзду ремонтників і години їх від'їзду.

Обмеження автомобільного руху вводиться з 09:00 до 16:00 години: пункт пропуску “Сігету Мармацієй – Солотвино” транспорт в цей час не буде оформлювати.

В основному мостом туди-сюди ходять місцеві жителі з обох боків кордону, в т.ч. на роботу в Румунію. Фото: Закарпатська митниця

Пішоходів обмеження не стосується

Однак для пішоходів жодних обмежень не вводиться. Вони в обох напрямках можуть йти у штатному режимі. Це саме стосується й велосипедисті, які через міст йдуть, а не їдуть.

Загалом контрольний пункт пропуску тут доволі пожвавлений.

У середньому за добу в обидва напрямки через зазначений КПП оформлюється та пропускається близько 450 транспортних засобів (до 2,5 тонн) та до 1000 тисячі громадян.