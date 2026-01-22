Воєнна логістика запросила техніку, значення якої не менш важливе за танки

Дарувальником техніки виступив "Міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб" з Вінниці. В громадському об'єднанні наголосили, що це вже 25 за відліком допомога згаданій бригаді за час повномасштабної війни.

Нагадаємо, штаб функціонує на період дії воєнного стану для координації зусиль місцевого самоврядування, бізнесу та волонтерів у наданні допомоги армії.

Адапатовано для роботи у військах

Паливозаправники АПЗ-20К розміщені на чотиривісному шасі Renault KP з колісною формулою 8х4. Машина з 430-сильним двигуном, хоча силовий потенціал може бути 380 і навіть 460 к.с. й быльше, добре знана в будівельній галузі з самоскидним кузовом. Однак є й не менш популярні версії з бортовим кузовом, зазвичай з КМУ.

У виконанні паливозаправника обидві машини мають однакові за місткістю цистерни, розділені на дві секції. Одна на 14 000 літрів, а інша – на 6 000 літрів. Це дозволяє транспортувати як бензин, так і дизель. Кому резервуар буде менший, а кому більший – визначається з потреб автопарку та замовлення.

На передовій та в тилу заправку в польових умовах фронту чи полігону забепечуюють ось такі машини армійської логістики. Фото: МКГШ

Танкову роту за рейс заправить

Якщо це буде замовлення з танкового батальйону, то обидві секції цистерни служба тилу може наповнити й відправити з соляркою. 20 000 літрів пального вистачить для заправки з одного рейсу приблизно 16-17 танків Т-72.

Баки кожної такої машини розраховані на 1200 літрів (внутрішні 705 л + зовнішні 495 л). Це навіть трохи більше роти, якщо в середньому у ній 13 танків.

З точністю до літра

Апаратура дозованої видачі дозволяє заправляти одночасно кілька машин. По суті, це мобільна АЗС, що не тільки доставить чи буде працювати як тимчасовий склад пального.

Облік ведеться точний, помилка може бути в межах літра і навіть менше. Так що заливатиме пальне в бойові мащиши оператор буде в точності.

Техніка вже в автопарку і, ймовірно, ходить логістичними маршрутами від армійських складів до безпосередньо отримувачів замовленого бензину чи дизеля.