Volkswagen Group розпочав масштабну реструктуризацію

Volkswagen Group розпочала масштабну реорганізацію так званої «основної групи брендів», до якої входять Volkswagen Passenger Cars, Škoda, Seat/Cupra та Volkswagen Commercial Vehicles. Ключова мета змін – скорочення витрат на 1 млрд євро та підвищення операційної ефективності в умовах уповільнення попиту та зростання конкуренції на глобальному автомобільному ринку. Про це пише Укравтопром.

Загальний план економії передбачає скорочення близько 600 млн євро витрат на персонал і ще 400 млн євро завдяки оптимізації виробничих процесів. Для цього концерн переходить до моделі жорсткішої централізації управління та усунення дублювання функцій між брендами.

Ключовим елементом реструктуризації стала консолідація таких напрямів, як виробництво, закупівлі та розробка. Відтепер ці функції координуватимуться на груповому рівні, що має скоротити бюрократичні процедури та прискорити ухвалення управлінських рішень.

Суттєвих змін зазнала структура керівництва. Із 29 посад у правлінні групи брендів буде ліквідовано 10. Кожен бренд залишить лише чотири ключові управлінські позиції, відповідальні за генеральне керівництво, фінанси, продажі та управління персоналом. Такий крок покликаний спростити вертикаль управління та зменшити адміністративні витрати.

Операційне управління критичними напрямами зосереджується у Вольфсбурзі. Розробку, закупівлі та виробництво контролюватимуть Кай Грюніц, Карстен Шнаке та Крістіан Фоллмер. Разом із фінансовим директором Девідом Пауельсом і керівниками брендів вони сформують новий «Виконавчий комітет групи брендів» під головуванням Томаса Шефера.

Аналітики зазначають, що така реорганізація є відповіддю на структурні виклики, з якими стикається Volkswagen. Серед них – висока собівартість виробництва в Європі, тиск з боку китайських виробників електромобілів, необхідність масштабних інвестицій у програмне забезпечення та електрифікацію, а також зниження маржинальності традиційних моделей.

Очікується, що централізація управління дозволить концерну швидше запускати нові моделі, ефективніше використовувати платформи та уніфіковані компоненти, а також краще контролювати витрати в період трансформації бізнесу.