Volvo Trucks знову отримав п'ять зірок у рейтингу безпеки

Euro NCAP додав два варіанти Volvo FH зі стандартною кабіною, що вийшли на лідируючі позиції у сфері безпеки й вказують на ключову цінність виробника. Про нове визнання йдеться у релізі виробника.

П'ятизірковий рейтинг безпеки в черговий раз підтвердив гарні позиції виробника саме напрацюваннях зі збереження здоров'я та життя водіїв, пішоходів, а також пошкоджень техніки.

"Ревізори" працювали прискіпливо

Після перших двох раундів оцінювання безпеки Euro NCAP усі протестовані моделі Volvo посіли найвищі сходинки лідерського п'єдесталу.

Тепер у номенклатурі виробника вже шість моделей вантажівок Volvo відповідають критеріям безпеки, в тому числі міського визнання. Euro NCAP за підсумками прискіпливого огляду визнав високу здатність систем активної безпеки Volvo, розроблених для захисту вразливих учасників дорожнього руху в міських умовах.

​

Volvo FH також отримав п'ятизірковий рейтинг Euro NCAP та нагороду CitySafe. Фото: Volvo Trucks

Перелік моделей вантажівок Volvo у статусі 5 зірок Euro NCAP:

Volvo FM 4x2 – тягач;

Volvo FM 6x2 – жорсткий кузов;

Volvo FH 4x2 – тягач;

Volvo FH 6x2 – жорсткий кузов

Volvo FH Aero 4x2 – тягач;

Volvo FH Aero 6x2 – жорсткий кузов.

Поки єдиний з таким списком визнань

Volvo стала першим виробником вантажівок, який отримав максимальну кількість 5 зірок в системі оцінювання безпеки важких комерційних вантажівок.

П'ятизірковий рейтинг від Euro NCAP означає, що вантажівка відповідає або перевищує такі критерії, як підтримка водія та запобігання зіткненням, забезпечуючи безпеку руху як для водія, так і для оточуючих учасників дорожнього руху.

"Ми вкотре отримали доказ того, що Volvo виконує свою обіцянку – безпека є і завжди буде нашим пріоритетом у всьому, що ми робимо. Це не означає, що ми можемо розслаблятися. Ми продовжуватимемо впроваджувати інновації, щоб бути на передовій, коли йдеться про безпеку, захищати водіїв та всіх інших учасників дорожнього руху", – каже Роджер Альм, президент Volvo Trucks.

За якими критеріями оцінювали

Що стосується випробування вантажівки, кожній системі безпеки надається бал, і ці оцінки підсумовуються. Потім це використовується для розрахунку зіркового рейтингу від однієї до п'яти зірок для всього транспортного засобу, де п'ять зірок присуджуються за найкращу продуктивність.

Volvo є єдиним виробником, вся лінійка моделей якого відповідає 5-зірковому рейтингу безпеки. Фото: Volvo Trucks

Обсяг випробувань вантажівки такий:

Безпечне водіння – моніторинг пасажирів, огляд (як прямий, так і непрямий) та допомога водієві (наприклад, допомога з регулюванням швидкості);

– моніторинг пасажирів, огляд (як прямий, так і непрямий) та допомога водієві (наприклад, допомога з регулюванням швидкості); Уникнення зіткнень – лобові зіткнення (автомобіль, пішохід та велосипедист), зіткнення під час маневрування на низькій швидкості та зіткнення зі зміщенням смуги руху;

– лобові зіткнення (автомобіль, пішохід та велосипедист), зіткнення під час маневрування на низькій швидкості та зіткнення зі зміщенням смуги руху; Після аварії – інформація про рятувальні роботи.

Мета Euro NCAP – поступово розширити сферу випробувань, включивши на пізнішому етапі ще й захист від зіткнень, а також випробування вантажівок у різних транспортних сегментах.