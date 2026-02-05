Як дізнатися маршрути для практичних іспитів

Практичні іспити у сервісних центрах МВС проводяться за заздалегідь визначеними екзаменаційними маршрутами. Вони формуються окремо для кожної категорії транспортних засобів. Понад 80% кандидатів провалюють практичний іспит.

Усі чинні маршрути для складання практичних іспитів оприлюднені у відкритому доступі на офіційному сайті Головного сервісного центру МВС. Біля кожного маршруту зазначено, для яких саме категорій транспортних засобів він призначений.

Чому маршрути відрізняються залежно від категорії

Екзаменаційні маршрути розробляються з урахуванням специфіки кожної категорії транспортних засобів. Під час їх формування беруться до уваги тип транспортного засобу, особливості керування, перелік обов’язкових практичних навичок, а також умови руху у міському та, за потреби, позаміському середовищі.

Саме тому маршрути для категорій B, C, D, CE та інших суттєво різняться між собою. Вони містять елементи, що дозволяють перевірити ті навички, які є критично важливими для безпечного керування транспортними засобами відповідної категорії.

Як знайти екзаменаційні маршрути на сайті ГСЦ МВС

Для ознайомлення з маршрутами практичного іспиту можна зайти на офіційний сайт Головного сервісного центру МВС, перейти до розділу «Посвідчення водія», після чого відкрити підрозділ, присвячений екзаменаційним маршрутам. Далі слід обрати потрібний сервісний центр МВС та переглянути перелік маршрутів, звертаючи особливу увагу на позначення категорій транспортних засобів, для яких вони затверджені.

Усі маршрути доступні для перегляду без обмежень, що дає змогу кандидату у водії заздалегідь ознайомитися з ними та краще підготуватися до складання практичного іспиту.

Чому це важливо для кандидатів

Публічність екзаменаційних маршрутів підвищує прозорість процедури складання практичних іспитів, забезпечує рівні умови для всіх кандидатів у водії та зменшує ризик суб’єктивного підходу під час оцінювання. Крім того, завчасне ознайомлення з маршрутом сприяє більш усвідомленій та якісній підготовці до іспиту.

Сервісні центри МВС наголошують, що знання маршруту не звільняє від необхідності демонструвати впевнене та безпечне керування транспортним засобом відповідно до правил дорожнього руху, однак допомагає краще орієнтуватися під час іспиту та уникати зайвого стресу.