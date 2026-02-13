Як складають теоретичний іспит у сервісному центрі МВС

Під час підготовки до теоретичного іспиту кандидати у водії часто запитують: чи видно правильність відповідей одразу під час складання тесту, чи результат стає відомим лише після завершення іспиту? У сервісних центрах МВС пояснили як саме працює система тестування.
Як проходить теоретичний іспит
Відповідно до постанови КМУ № 340, теоретичний іспит проводиться у формі комп’ютерного тестування.
Формат іспиту:
- 20 запитань;
- 20 хвилин на виконання;
- допускається не більше двох помилок;
- у разі трьох помилок тест автоматично припиняється та вважається не складеним.
Перелік актуальних тестових запитань оприлюднений на офіційному сайті ГСЦ МВС і відповідає Типовій навчальній програмі підготовки та перепідготовки водіїв.
Кольорові позначки під час тестування
Під час складання іспиту кандидат одразу бачить результат відповіді на кожне запитання.
У нижній частині екрана відображається панель із номерами запитань, які змінюють колір залежно від статусу:
- Зелений — відповідь надано правильно;
- Червоний — відповідь неправильна;
- Сірий — відповідь ще не надана.
Таким чином система інформує кандидата про правильність або помилковість відповіді без очікування завершення всього тесту. Це дозволяє відразу бачити кількість допущених помилок і контролювати результат у межах встановлених норм.
Якщо відповідь викликає сумнів
Якщо кандидат не впевнений у правильності відповіді, запитання можна пропустити. До нього можна повернутися пізніше — за умови, що час тестування ще не завершився.
Невідповіді відображаються сірим кольором, що допомагає легко їх знайти та доопрацювати.
Контроль процедури
Теоретичний іспит проводиться у спеціально обладнаному екзаменаційному класі. Перед початком і під час тестування застосовується система ідентифікації особи (Face ID). Приміщення оснащене відеоспостереженням із фіксацією процесу.
Такий механізм відповідає встановленому порядку проведення іспитів і має забезпечити:
- прозорість процедури;
- рівні умови для всіх кандидатів;
- об’єктивність оцінювання.
- Висновок
Результат теоретичного іспиту видно одразу під час проходження тесту. Система оперативно показує правильність кожної відповіді, що дає змогу контролювати кількість помилок і раціонально розподіляти час.
За статистикою близько 80% кандидатів провалюють теоретичний іспит, що призводить до значних корупційних ризиків – за “допомогу” в отримані прав бігунки простяь близько двох тисяч доларів.