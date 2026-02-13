Як складають теоретичний іспит у сервісному центрі МВС

Під час підготовки до теоретичного іспиту кандидати у водії часто запитують: чи видно правильність відповідей одразу під час складання тесту, чи результат стає відомим лише після завершення іспиту? У сервісних центрах МВС пояснили як саме працює система тестування.

Як проходить теоретичний іспит

Відповідно до постанови КМУ № 340, теоретичний іспит проводиться у формі комп’ютерного тестування.

Формат іспиту:

20 запитань;

20 хвилин на виконання;

допускається не більше двох помилок;

у разі трьох помилок тест автоматично припиняється та вважається не складеним.

Перелік актуальних тестових запитань оприлюднений на офіційному сайті ГСЦ МВС і відповідає Типовій навчальній програмі підготовки та перепідготовки водіїв.

Кольорові позначки під час тестування

Під час складання іспиту кандидат одразу бачить результат відповіді на кожне запитання.

У нижній частині екрана відображається панель із номерами запитань, які змінюють колір залежно від статусу:

Зелений — відповідь надано правильно;

Червоний — відповідь неправильна;

Сірий — відповідь ще не надана.

Таким чином система інформує кандидата про правильність або помилковість відповіді без очікування завершення всього тесту. Це дозволяє відразу бачити кількість допущених помилок і контролювати результат у межах встановлених норм.

Якщо відповідь викликає сумнів

Якщо кандидат не впевнений у правильності відповіді, запитання можна пропустити. До нього можна повернутися пізніше — за умови, що час тестування ще не завершився.

Невідповіді відображаються сірим кольором, що допомагає легко їх знайти та доопрацювати.

Контроль процедури

Теоретичний іспит проводиться у спеціально обладнаному екзаменаційному класі. Перед початком і під час тестування застосовується система ідентифікації особи (Face ID). Приміщення оснащене відеоспостереженням із фіксацією процесу.

Такий механізм відповідає встановленому порядку проведення іспитів і має забезпечити:

прозорість процедури;

рівні умови для всіх кандидатів;

об’єктивність оцінювання.

Висновок

Результат теоретичного іспиту видно одразу під час проходження тесту. Система оперативно показує правильність кожної відповіді, що дає змогу контролювати кількість помилок і раціонально розподіляти час.

За статистикою близько 80% кандидатів провалюють теоретичний іспит, що призводить до значних корупційних ризиків – за “допомогу” в отримані прав бігунки простяь близько двох тисяч доларів.