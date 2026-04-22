Яке авто обрати для складання практичного іспиту

Під час складання практичного іспиту на отримання посвідчення водія майбутні кермувальники можуть обрати: використовувати автомобіль автошколи або скласти іспит на транспорті сервісного центру МВС.

Сучасні та перевірені автомобілі

Усі авто сервісних центрів мають проходити регулярний технічний контроль та відповідати вимогам безпеки. Це означає, що під час іспиту кандидат керує справним транспортним засобом без ризику технічних несправностей у відповідальний момент.

Крім того, доступні автомобілі для різних категорій, що дозволяє обрати оптимальний варіант відповідно до типу посвідчення.

Повна відеофіксація і прозорість

Автомобілі обладнані системами відеофіксації, які автоматично записують увесь процес іспиту — як у салоні, так і зовні.

Це забезпечує:

об’єктивність оцінювання;

прозорість процедури;

можливість перевірки результатів у разі спірних ситуацій.

У випадку автошколи налаштування таких систем може займати додатковий час і створювати затримки.

Фіксована вартість

Складання практичного іспиту на автомобілі сервісного центру має чітко визначену ціну — 420 грн.

Якщо ж використовувати автошколи, до базової вартості часто додаються:

оплата за оренду автомобіля;

оплата часу інструктора;

додаткові організаційні витрати.

У підсумку загальна сума може бути вищою.

Менше стресу — більше концентрації

Обираючи транспорт сервісного центру, кандидат отримує:

готовий до іспиту автомобіль;

налаштовану систему фіксації;

відсутність зайвих організаційних питань;

економію часу.

Це дозволяє повністю зосередитися на головному — демонстрації навичок водіння. Щоправда шанси успішно скласти іспит невисокі – близько 16%.

Висновок

Використання автомобіля сервісного центру МВС під час практичного іспиту — це поєднання зручності, прозорості та прогнозованих витрат. Такий підхід мінімізує технічні та організаційні ризики й дає кандидату більше впевненості під час складання іспиту.