Які двигуни обирали українці у січні: статистика

За даними Укравтопрому, автомобілі з традиційними двигунами внутрішнього згоряння зайняли близько 58 відсотків продажів, тоді як у січні минулого року цей показник становив 60 відсотків. Таким чином, частка альтернативних силових установок продовжує зростати попри збільшення податків.

Динаміка сегментів: ключові зміни

Найбільш популярними серед покупців залишаються бензинові моделі. У січні на них припало 34 відсотки продажів нових автомобілів. Водночас рік тому цей показник сягав 39 відсотків, що свідчить про поступове зниження домінування класичних бензинових авто.

Частка гібридних автомобілів дещо скоротилася і становила 23,5 відсотка проти майже 25 відсотків у січні 2025 року. Це може бути пов’язано з корекцією попиту після активного зростання у попередні періоди, а також з розширенням пропозиції електромобілів.

Дизельні автомобілі, навпаки, продемонстрували позитивну динаміку. Їх частка зросла з 21 до 23,5 відсотка. Така тенденція пояснюється стабільним попитом на кросовери та комерційно орієнтовані моделі, де дизельні двигуни залишаються економічно привабливими.

Найпомітніший приріст зафіксовано у сегменті електромобілів. Їх частка збільшилася з 15 до близько 19 відсотків. Це свідчить про посилення інтересу українських споживачів до електротранспорту, попри обмежену інфраструктуру зарядних станцій у деяких регіонах.

Автомобілі з газобалонним обладнанням, як і торік, залишаються нішевим продуктом. Їх частка не перевищує 1 відсотка від загального обсягу продажів нових авто.

Лідери у своїх сегментах

За підсумками січня лідерські позиції у ключових сегментах розподілилися таким чином.

У бензиновому сегменті перше місце посів Hyundai Tucson, який зберігає стабільний попит завдяки поєднанню ціни, комплектацій та доступності на ринку.

Серед гібридних моделей лідером став Toyota RAV-4, що традиційно має високу довіру споживачів завдяки репутації бренду та перевіреним гібридним технологіям.

У дизельному сегменті найпопулярнішим став Renault Duster, який залишається одним із найбільш доступних повнопривідних кросоверів на ринку.

Серед електромобілів перше місце зайняв BYD Leopard 3, що підтверджує зростання впливу китайських виробників на український ринок.

У сегменті автомобілів з ГБО лідером також став Hyundai Tucson, який присутній одразу у кількох конфігураціях силових установок.

Ринкові тенденції та прогнози

Аналітики відзначають, що структура попиту дедалі більше зміщується у бік електрифікованих моделей. Зростання частки електромобілів та стабільні позиції гібридів свідчать про поступову адаптацію українського ринку до глобальних трендів декарбонізації транспорту.

Водночас бензинові та дизельні авто ще тривалий час зберігатимуть домінуючі позиції через обмеження інфраструктури, рівень доходів населення та специфіку експлуатації транспорту в регіонах.