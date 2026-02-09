Який середній вік імпортованих авто в Україні: інфографіка

За даними Міністерство внутрішніх справ України, упродовж 2025 року в Україну імпортували 444 860 транспортних засобів. Це на 17% більше, ніж роком раніше, хоча показник усе ще приблизно на третину нижчий за довоєнний 2021 рік, порахували в Opendatabot.

Головна зміна — середній вік нововвезених авто зменшився до 9 років, що свідчить про поступове «омолодження» імпортного автопарку.

До речі чи підросли ціни на електричні авто в 2026 році

Україна й надалі живе на вживаних авто

Попри зростання загальних обсягів, структура імпорту майже не змінилася. Понад 70% завезених машин — це авто з пробігом. Водночас у порівнянні з 2021 роком, коли середній вік імпортованих машин сягав 11 років, нинішні 9 років виглядають помітним кроком уперед.

На тлі масового імпорту траплялися й справжні автомобільні раритети. У 2025 році українську реєстрацію отримали навіть мопед Honda Monkey 1967 року та класичний Chevrolet Corvette 1971-го. Електросегмент теж має своїх «ветеранів» — найстарішому електромобілю Peugeot iOn, що перетнув кордон торік, уже 15 років.

Електрокари — кожне четверте імпортоване авто

Напередодні повернення податків на ввезення електромобілів попит на них був особливо високим. У результаті кожен четвертий транспортний засіб, який заїхав в Україну у 2025 році, був електричним. Загалом імпортовано 109 309 електрокарів — більше, ніж дизельних авто, яких завезли 94 014 одиниць.

Попри це, бензинові автомобілі зберігають загальне лідерство — 195 059 імпортованих машин. Цікава деталь: із 504 люксових авто, що підпали під податок на розкіш, половина виявилася електричною.

Хто лідер серед брендів і моделей

Найпопулярнішою маркою серед імпортованих авто знову став Volkswagen. Бренд утримує першість одразу у 20 областях країни. Винятки є, але вони радше локальні: в Одеській області лідером став BMW, у Чернігівській та Донецькій — Renault, а в Херсонській області перше місце несподівано посів мото-бренд Spark.

Серед моделей абсолютним лідером імпорту у 2025 році стала Tesla Model Y. Якщо ж говорити виключно про електромобілі, то тут домінування ще помітніше: Tesla стала брендом №1 у 22 регіонах України, поступившись лише в Закарпатській області Volkswagen та у Сумській — китайському BYD.

До речі як змінюється авторинок Європи

Де реєстрували імпортні авто

Географія реєстрацій залишається традиційною. Майже кожен п’ятий імпортований транспортний засіб отримав українські номери в Києві — 80 425 авто. Друге місце впевнено тримає Львівщина з показником 51 730 машин. До п’ятірки також увійшли Київська, Дніпропетровська та Рівненська області.

Що це означає для ринку

Зростання імпорту, зменшення середнього віку авто та різке посилення позицій електрокарів свідчать про структурні зміни на українському авторинку. Попри війну та економічні обмеження, ринок поступово адаптується, а інтерес до сучасніших і технологічніших автомобілів лише зростає.