З військового паливозаправника тиловик зливав солярку на продаж: скільки заробляв за раз

Як з'ясовано в ході слідства, відповідальні за зберігання та облік пального службові особи організували схему незаконного вилучення та привласнення дизельного пального.

Викрадене пальне посадовці збували місцевим підприємцям, зокрема представникам фермерських господарств, які погодилися на незаконне придбання пального та сприяли його викраденню. Про незаконні дії посадових осіб розповідає Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.

Логістика виявилася "з дірками"

Солярка за стандартною процедурою закуповувалося для парку транспортної та бойової техніки прикордонного загону, але спритні ділки в погонах вирішили мати з цього зиск. Схема вилучення пального та збагачення тиловик відпрацював у деталях.

Під час перевезення пально-мастильних матеріалів службовими автомобілями зловмисник забезпечував несанкціоновану перекачку дизельного пального з цистерн у заздалегідь підготовлену тару.

Після цього викрадене дизельне пальне передавалося місцевим підприємцям за грошову винагороду. Звісно, для полегшення збуту та отримання готівки за пальне ціни ставилися трохи нижчими.

У січні в середньому кожен літр солярки відпускався з військового паливозаправника за 45 гривень. Фото: оперативна зйомка

Тиловик робив знижку

У січні 2026 року під час чергового зливу партії викраденого пального в кількості 2,4 тис літрів за грошові кошти в сумі 108 тис. грн факт злочину зафіксовано.

З цих двох цифр стає зрозуміло, що вартість злитої з військового паливозаправника солярки була на добрих 10 відстоків нижче від гуртової ціни в держзакупках.

У ході операції викрито та затримано старшого техніка служби забезпечення пально-мастильними матеріалами прикордонного загону та депутата однієї із селищних рад Чернігівської області.

Кому вже повідомлено про підозру

Кримінальне впровадження розпочато відразу проти двох осіб. Однак слідство продовжується щодо виявлення ймовірних інших учасників незаконного збагачення за рахунок майна прикордонного загону.

Під час проведення подальших обшуків виявлено та вилучено понад 7,4 тис літрів дизелю та близько 300 літрів бензину.

Вкласти злодюг писком у сніг трохи не гуманно, можуть застудитися, але ж красти у військивих також не дуже порядно. Фото: оперативна зйомка

Встановлено 10 фактів крадіжок

В ході досудового розслідування упродовж 2025–2026 років задокументовано щонайменше 10 фактів викрадення та збуту понад 14 тис літрів дизельного пального.

Що інкримінують фігурантам справи:

військовослужбовцю повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 410 КК України (викрадення військового майна);

повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 410 КК України (викрадення військового майна); депутату селищної ради повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 410 КК України (пособництво у викраденні військового майна).

Підозрюваним обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави.