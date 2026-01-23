За що український водій має сплатити у Польщі майже мільйон гривень штрафу

Фінансове покарання оскаржувати не варто, бо усі стягнення стосуються ігнорування водіями електронної плати за проїзд мережею доріг e-TOLL.

Як пише Krajowa Administracja Skarbowa, фінансові борги виявлено на нинішньому тижні. Їх накопичення з'ясувалося під час рейдової перевірки.

Водій за проїзд не платив

У вівторок, 20 січня, співробітники митно-податкової служби Третього відділу впровадження у Грубешові зупинили для перевірки Opel Movano з причепом. Автомобіль належав українському перевізнику (див відео внизу, для активації двічі підряд натисніть в зоні двох нижніх рядків чорної плашки).

У ході перевірки інспектори АМА з'ясували, що за цим транспортним засобом вже давно "висить" зобов'язання сплатити дорожнє мито e-TOLL. Всього виявлено 17 фінансових порушень.

Якщо штраф конвертувати в гривню

Підрахували, звели в одне ціле й виписали штраф у розмірі 25 500 злотих, тобто у конвертації це буде 308 486 гривень.

Штраф хоча й великий, але його рекордсменом стягнення вважати не варто.

Перевізник часто їздив до Польщі та в країни Європи, але цього разу щось пішло не так. Скриншот: Авто24

Рекордсмен визначився ще в понеділок

Днем раніше, 19 січня, співробітники Люблінського управління національних доходів з Третього виконавчого відділу в Грубешові також затримали українського перевізника.

Тут кількість несплат стала рекордною

У цьому випадку було виявлено 52 порушення обов'язку сплатити проїзду в системі e-TOLL. Вони накопичувалися з квітня 2025 року.

Рішення про штраф остаточне й оскарженню не підлягає. Фото: KAS

Тут також все підрахували й за порушення правил електронної оплати проїзду виписали українському перевізнику квитанцію на сплату до бюджету Польщі 78 000 злотих. Якщо конвертувати, то це буде 943 605 гривень.