Стало відомо, де найбільша у світі кількість зарядних станцій для електромобілів

Китай упевнено зміцнює позиції світового лідера з розвитку електротранспорту. Станом на кінець 2025 року загальна кількість зарядних пристроїв для електромобілів у країні вперше перевищила 20 мільйонів, показавши майже 50% річного зростання.

Такого темпу зростання жодна країна торік не досягала. Про нове досягнення китайського виробництва розповідає cnevpost.com.

Масштаби зарядної інфраструктури

За даними Китайського національного енергетичного управління (NEA), опублікованими у середу, станом на кінець грудня 2025 року у країні налічувалося:

20,092 млн зарядних пристроїв для електромобілів;

+49,7% у порівнянні з 2024 роком.

Громадські зарядні станції:

кількість – 4,717 млн одиниць;

зростання – +31,9% за рік;

сукупна потужність – 220 млн кВт;

середня потужність однієї станції – 46,53 кВт;\

Приватні зарядні пристрої:

кількість - 15,375 млн одиниць;

зростання - +56,2%;

загальна потужність - 134 млн кВт

Електромобілі змінюють енергобаланс

Стрімке поширення електромобілів разом із розвитком дата-центрів для штучного інтелекту суттєво вплинуло на енергоспоживання країни.

За інформацією NEA, у 2025 році Китай вперше перевищив позначку в 10 трильйонів кВт-год спожитої електроенергії, що на 5% більше, ніж роком раніше.

Розробляючи зарядні розетки змінного струму, китайці завжди дотримуються концепції керування однією рукою – другою рукою можна телефон тримати чи вухо почухати. Фото: phoenixcontact.com/zh-cn

Особливо швидко зростає енергоспоживання у секторі транспорту на нових джерелах енергії (NEV):

понад 20% річного зростання у 2025 році

Китай – беззаперечний лідер

За даними Китайської асоціації виробників автомобілів (CAAM), упродовж 2025 року в країні було продано:

34,4 млн автомобілів;

зростання: +9,4% у річному вимірі.

Це дозволило Китаю 17-й рік поспіль утримати статус найбільшого автомобільного ринку у світі. При цьому акцент робився на те, щоб користувачам було зручно.