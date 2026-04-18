Що означає дорожній знак з перевернутим авто на жовтому фоні

Деякі дорожні знаки на польських, французьких, болгарських чи іспанських дорогах настільки маловідомі, що навіть досвідчені водії не завжди можуть одразу пояснити їх значення. Скажімо, у Польщі до таких належить знак А-34 – трикутник із зображенням автомобіля, що лежить на боці.

На перший погляд здається, ніби знак встановили неправильно або це чийсь жарт. Однак усе навпаки: він виглядає саме так, як і має виглядати, і несе чітке попередження про ситуацію на дорозі. Про це розповідає Авто24.

Не помилка, а сигнал небезпеки

Попереджувальний знак А-34 означає, що попереду сталася дорожньо-транспортна пригода. Його встановлюють безпосередньо на місці аварії або перед ділянкою, де вона спричинила ускладнення руху.

Йдеться не просто про факт ДТП, а про реальні перешкоди: звуження дороги, перекриття смуг або повне блокування руху. Саме тому цей знак вимагає від водія негайної реакції.

Тимчасовий і мобільний

На відміну від більшості дорожніх знаків, А-34 не є постійним. Його встановлюють екстрені служби – поліція, рятувальники або дорожники – лише на час ліквідації наслідків аварії.

На польському знаку піктограма розміщена чітко по центру трикутника та строго вертикально. Колаж: Авто24

Після того як ситуацію врегульовано, знак прибирають. Тому він може з’являтися в будь-якому місці й у будь-який момент. Все залежить від обставин.

Чим відрізняється від інших попереджень

Важливо розуміти: знак А-34 повідомляє про вже наявну аварію. Це його ключова відмінність від інших попереджувальних знаків.

Наприклад, знак А-30 лише сигналізує про потенційну небезпеку, але не підтверджує факт ДТП. Натомість А-34 прямо вказує: інцидент уже стався, рух попереду може бути ускладнений або змінений.

Як має діяти водій

Побачивши цей знак, водій повинен знизити швидкість і бути готовим до різкої зміни дорожньої ситуації. Йдеться не лише про можливі затори, а й про появу спецтранспорту.

У таких умовах потрібно бути готовим зупинитися, виконувати вказівки регулювальників і беззастережно пропускати автомобілі екстрених служб.

У деяких країнах піктограма розміщена по-різному. Колаж: Авто24

Штрафи не передбачені, але штрафують

Прямого окремого штрафу саме за ігнорування знаку А-34 не передбачено. Однак це не означає відсутність відповідальності.

Якщо водій, проігнорувавши попередження, створює небезпечну ситуацію, поліція може застосувати загальні норми і накласти значний штраф. У деяких випадках сума може сягати кількох тисяч злотих — залежно від рівня ризику та наслідків.

Моніторинг Авто24 показав, що за ігнорування вимог у зоні дії А-34 штрафують часто. За повідомленням видання moto.pl, до відповідальності можуть притягнути на іншій підставі:

"Поліція має значну свободу дій у цьому випадку та може накласти штраф до 5000 злотих згідно зі статтею 86 Земельного та іпотечного кодексу. Все залежить від ситуації та рівня небезпеки, яку становить водій, – зазначають експерти згаданого ресурсу.

Згадані 5000 злотих у конвертації обернуться у суму 61 237 гривень. До речі, штраф можуть накласти навіть за те, що водій знімає на телефон, камеру чи інший пристрій місце ДТП та постраждалих.

Як в Україні попереджають про ДТП

В Україні не використовується попереджувальний дорожній знак трикутної форми із зображенням перекинутого автомобіля, що поширений у багатьох європейських країнах.

Натомість у вітчизняній практиці застосовують тимчасовий інформаційний знак квадратної форми з написом: "УВАГА! ОФОРМЛЕННЯ ДТП".

Український аналог європейських "трикутників": замість піктограми – текстове повідомлення. Колаж: Авто24

Такий знак встановлюють поліція, аварійні комісари або дорожні служби. Його мета – попередити водіїв про місце дорожньо-транспортної пригоди та проведення слідчих чи оформлювальних дій.

Водночас, як зазначають в редакції Авто24, український варіант із текстовим повідомленням поступається європейським аналогам із піктограмою перекинутого авто. Причина – мовний бар’єр: іноземні водії, які не знають української, можуть не одразу зрозуміти зміст написаного попередження на жовтому фоні.