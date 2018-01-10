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ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ПОЛЬЩА ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО

Французи похизувалися можливостями нового Renault Symbioz

Авто24 08:10, сьогодні 587 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Авто24" – на виставці у Франкфурті компанія Renault презентувала концепт-кар Symbioz. До нового авто не підпускали на гарматний постріл, але тепер французи не тільки похвалилися інтер'єром, але й дозволили багатьом влаштувати тест-драйв.

Renault Symbioz – це єдиний чинний концепт французів, що показує, яким може бути транспорт у 2023 році. Він має 4-й рівень автономності та пару електромоторів, які обертають усі 4 колеса і, в залежності від комплектації, видають 490 або 680 сил. Щоправда, розгін вражає не так сильно, бо до сотні авто прискорюється за 6 секунд.

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Акумулятор на 72 чи 100 кіловат здатен заряджатися на 80 % усього за 30 хвилин. Цікаво, що в автономному режимі можна одягнувши шолом активувати режим віртуальної реальності і зануритися у світ релаксу, віддавши керування машиною штучному інтелекту.

Чому відкликали 47 елітних гіперкарів Bugatti Chiron та де випробують найшвидший у світі позашляховик Lamborghini Urus – дивіться у програмі.

Теги: Авто24 Renault Lamborghini Bugatti Франція
Джерело: 24 Канал
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