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Експрем'єрка Юлія Свириденко може очолити Нафтогаз, – ЗМІ
Понад 20 років служби: у Запоріжжі внаслідок повторної атаки росіян загинув пожежник-рятувальник
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У Молдові пролунав вибух: поліція знайшла уламки бойового безпілотника
Одна з наймасованіших атак: які наслідки страшного обстрілу Одещини, який тривав з ночі
Працювало 3500 людей: через атаку Росії в Житомирі зупинився німецький завод
Три прицільні удари по цивільних: у Харкові показали страшні наслідки атаки "Бандеролей"
"Моя Польща не б'є": люди у понад 20 польських містах виступили проти нападів на українців
Війна буде все більш відчутною у них вдома, в Росії, – Зеленський
Експрем'єрка Юлія Свириденко може очолити Нафтогаз, – ЗМІ
Понад 20 років служби: у Запоріжжі внаслідок повторної атаки росіян загинув пожежник-рятувальник
Росія знищила гуманітарний склад ВООЗ у Дніпрі
У Молдові пролунав вибух: поліція знайшла уламки бойового безпілотника
Одна з наймасованіших атак: які наслідки страшного обстрілу Одещини, який тривав з ночі
Працювало 3500 людей: через атаку Росії в Житомирі зупинився німецький завод
Три прицільні удари по цивільних: у Харкові показали страшні наслідки атаки "Бандеролей"
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КолонкиКатерина Соляр
Ведуча авторського проєкту "Підгорає" і Соляр Live та співведуча програми Овдієнко і Соляр Live. Стала справжньою зіркою тіктоку, чиї висловлення в ефірі розібрали на цитати. Має кілька фан-сторінок у різних соцмережах та мільйонні перегляди відео.
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Командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес", депутат Київської міської ради, радник оборонного комітету Верховної Ради.
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Військовий, голова Служби зовнішньої розвідки України (2005 – 2010), генерал армії України.
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