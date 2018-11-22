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      На Донбасі загинув командир українських розвідників
      Під час бойових дій на окупованій Луганщині загинув офіцер розвідки, майор Збройних сил України Віталій Кузнєцов родом з Івано-Франківська. Боєць був начальником розвідки 8-о окремого гірсько-штурмового батальйону.
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      00:42
      сьогодні
      0
      444
      Вєсті Кремля
      Вєсті Кремля. Найбільший страх Путіна. Російський лоукост "Победа" заощаджує на всьому
      У свіжому випуску "Вєсті Кремля" за 21.11 – найбільший страх Путіна – мітингуючи, що от-от прийдуть по його душу. Саме тому для Росгвардії закупили лазерні випромінювачі, аби ті краще розганяли всілякі акції протесту. Російська авіакомпанія "Победа" пригрозила встановити смішні габарити ручної поклажі, а саме один кубічний дециметр, тобто пів літру для дорослого, або ж кубик Рубіка для дитини.
      Голос Америки. Спогади американських дипломатів про Революцію Гідності
      23:51
      21 лист
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      Голос Америки
      Голос Америки. Спогади американських дипломатів про Революцію Гідності
      21 листопада , 23:51
      Які великі провали та досягнення принесла Революція Гідності
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      21 листопада , 23:48
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      21 лист
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      Правосуддя по-новому
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      21 листопада , 23:03
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      23:00
      21 лист
      0
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      Безумный мир
      Как Иванка Трамп влияет не только на отца, но и на американскую политику
      21 листопада , 23:00
      Підсумковий випуск новин за 22:00: Новий глава Інтерполу. Масштабна пожежа у Львові
      22:50
      21 лист
      0
      506
      Випуск новин
      Підсумковий випуск новин за 22:00: Новий глава Інтерполу. Масштабна пожежа у Львові
      21 листопада , 22:50
      Чуда не будет, или Чего ожидать украинцам от следующего президента
      22:00
      21 лист
      0
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      Грані правди
      Чуда не будет, или Чего ожидать украинцам от следующего президента
      21 листопада , 22:00
      Спецпроекти
      7 сучасних архітектурних див України, які має побачити кожен
      10:07
      2 жовт
      0
      4547
      Статті
      7 сучасних архітектурних див України, які має побачити кожен
      Нас вражають природні дива, яких так багато в Україні! Але й створених людьми див, в нашій країні не менше. До Дня архітектора редакція 24 Каналу хоче розповісти вам про 7 дивовижних витворів людських рук.
      Juicy M – топова діджейка світу родом з Полтавщини
      17:37
      30 вер
      0
      1114
      Зроблено в Україні
      Juicy M – топова діджейка світу родом з Полтавщини
      30 вересня , 17:37
      Станіслав Улям – львів'янин, який став одним із творців термоядерної бомби США
      16:40
      25 вер
      0
      666
      Зроблено в Україні
      Станіслав Улям – львів'янин, який став одним із творців термоядерної бомби США
      25 вересня , 16:40
      Ненавиділи, бо геній: жахливі випробування українця, який вступив до Гарварда в 11 років
      16:39
      15 вер
      0
      3195
      Зроблено в Україні
      Ненавиділи, бо геній: жахливі випробування українця, який вступив до Гарварда в 11 років
      15 вересня , 16:39
      Кращі мотогонщики світу були шоковані: українець Малик двічі встановив незвичний рекорд
      13:26
      4 вер
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      Зроблено в Україні
      Кращі мотогонщики світу були шоковані: українець Малик двічі встановив незвичний рекорд
      4 вересня , 13:26
      КБ "Луч" – українське підприємство, що відновлює ракетний щит нашої країни
      13:17
      1 вер
      0
      3454
      Зроблено в Україні
      КБ "Луч" – українське підприємство, що відновлює ракетний щит нашої країни
      1 вересня , 13:17
      Зигмунд Фрейд – хлопець з української родини, що став культовим вченим та "батьком психоаналізу"
      20:40
      25 серп
      0
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      Зроблено в Україні
      Зигмунд Фрейд – хлопець з української родини, що став культовим вченим та "батьком психоаналізу"
      25 серпня , 20:40
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      Студентське життя як старт до успіху
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      Формула свята: День захисника України
      Формула свята: День захисника України
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