Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Як Кремль створює "цифрову завісу" для своїх громадян?

Російська влада порушила антимонопольну справу проти Apple через відмову компанії попередньо встановлювати MAX і російський магазин застосунків на свої пристрої.

У такий спосіб Москва намагається змусити більше людей користуватися підконтрольними державі сервісами.

Просування MAX є частиною ширшої політики Кремля зі створення власного, контрольованого державою цифрового простору.

Нагадаємо, що Росія поступово обмежує роботу міжнародних сервісів і замінює їх російськими платформами.

Раніше російська влада вже посилювала контроль над інтернет-інфраструктурою, блокувала месенджери та створювала базу IMEI мобільних пристроїв. Просування MAX – ще один крок у цьому напрямку.

Росія фактично будує так звану "цифрову завісу" – ізольований інтернет-простір, де держава контролює основні сервіси та інфраструктуру. Це дає Кремлю більше можливостей для стеження за населенням і поширення пропаганди.

До слова, вже у жовтні Кремль планує почати нову хвилю прихованої масової мобілізації. Росіян змушуватимуть підписувати тіньові контракти, їм обмежать виїзд за кордон.