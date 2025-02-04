Наприкінці грудня змінилися умови для оформлення відстрочки від мобілізації. Хто може оформлювати відстрочку та що змінилося у правилах її оформлення – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Хто може отримати відстрочку від мобілізації

Відповідно до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", не підлягають призову на військову службу під час мобілізації:

особи з інвалідністю будь-якої групи та тимчасово непридатні до служби за висновком ВЛК;

чоловіки та жінки, які утримують трьох і більше дітей віком до 18 років;

чоловіки та жінки, які самостійно виховують дитину віком до 18 років;

опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину із серйозними ураженнями нервової системи, складними вродженими вадами розвитку, онкологічним захворюванням, дитячим церебральним паралічем, тяжкими психічними розладами, цукровим діабетом I типу, гострими хворобами нирок;

опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину, що зазнала тяжкої травми, потребує трансплантації органа, паліативної допомоги, якщо у неї не встановлена інвалідність;

чоловіки та жінки, які утримують повнолітню дитину з інвалідністю I чи II групи;

усиновлювачі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які утримують дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування віком до 18 років;

ті, хто доглядає за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, своїми батьками або батьками дружини (чоловіка), які за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії потребують постійного догляду і не мають інших родичів, здатних його забезпечити;

ті, хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю або його (її) батьків чи батьків дружини (чоловіка) з I чи II групою інвалідності за умови відсутності інших не військовозобов'язаних осіб, які можуть їх утримувати;

ті, хто мають дружину (чоловіка) з III групою інвалідності, якщо вона виникла через онкологічне захворювання, відсутність кінцівок, кистей, стоп ніг, одного з парних органів, а також у разі діагностованого психічного розладу, церебрального паралічу чи інших паралітичних синдромів;

ті, хто доглядає за людиною з інвалідністю I чи II групи другого ступеня споріднення, якщо немає родичів першого ступеня, які можуть її доглядати, або за людиною з інвалідністю третього ступеня споріднення, якщо відсутні родичі другого ступеня, здатні виконувати догляд;

опікуни недієздатної людини;

чоловіки та жінки, які мають неповнолітню дитину (дітей) і чоловіка (дружину), який (яка) проходить військову службу;

народні депутати;

окремі державні службовці;

окремі судді;

дипломатичні службовці;

заброньовані працівники;

студенти вишів, коледжів, професійно-технічних закладів та аспіранти, які навчаються за денною формою;

викладачі вишів та коледжів, вчителі й викладачі профтехів, які працюють у закладах освіти не менше ніж на 0,75 ставки, а також працівники наукових установ та організацій, які мають вчене звання або науковий ступінь;

чоловіки та жінки, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час АТО;

чоловіки та жінки, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час війни з Росією;

родичі (чоловік, дружина, син, донька, мати, рідні або неповнорідні брат чи сестра) людини, якій посмертно надано звання Героя України;

звільнені з російського полону.

Який процес оформлення відстрочки

Згідно з постановою Кабміну №560, якщо військовозобов'язаний має право на відстрочку, він повинен подати заяву на ім'я голови комісії районного або міського ТЦК, звернувшись саме до того центру комплектування, де перебуває на військовому обліку.

До заяви необхідно додати документи, що підтверджують право на відстрочку, або їхні засвідчені копії, а також обов'язково пред'явити військово-обліковий документ – або паперовий, або електронний. Після подачі заяву одразу повинні зареєструвати.

Оформлення відстрочки для заброньованих працівників здійснюють державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи чи організації, де вони працюють.

Рішення про відтермінування служби ухвалює комісія, створена при ТЦК. Вона розглядає заяву, перевіряє подані документи, оцінює законність підстав для відстрочки, а за потреби надсилає запити до відповідних державних органів або використовує дані з реєстрів для підтвердження прав заявника.

Комісія зобов'язана ухвалити рішення протягом семи календарних днів з моменту подання заяви. Якщо надсилалися додаткові запити, строк може бути подовжений до 15 днів. У цей період військовозобов'язаного не мають права мобілізувати.

Рішення комісії фіксується у протоколі, після чого заявнику телефонують або надсилають лист із повідомленням про відмову чи надання відстрочки. У разі позитивного рішення військовозобов'язаному видають довідку із зазначеним строком відтермінування.

Якщо особа не погоджується з висновком комісії, вона може оскаржити його в суді.

Студенти, люди з інвалідністю та багатодітні батьки тепер можуть оформити відстрочку онлайн через Резерв+, без необхідності завантажувати підтверджувальні документи. Інформація перевіряється через інші реєстри та бази даних, що взаємодіють із реєстром "Оберіг".

Якщо підстави для відстрочки зникнуть або термін її дії завершиться, відтермінування скасовується автоматично.

Скільки діє відстрочка від служби в ЗСУ

Термін відстрочки від призову залежить від її підстав. Наприклад, вона втрачає чинність, коли студент завершує навчання або коли одна з трьох дітей військовозобов’язаного досягає повноліття.

На практиці ж відстрочка часто закінчується раніше і не може перевищувати строк мобілізації. З початку повномасштабного вторгнення її встановлюють на 90 днів, після чого президент своїм указом продовжує мобілізацію та воєнний стан. Відповідно, після цього терміну відстрочку доведеться оформлювати повторно.

Для поновлення потрібно знову подати заяву до ТЦК із відповідними документами. Деякі центри комплектування дозволяють надсилати їх поштою або подавати лише заяву без дублювання документів.

Окремі категорії військовозобов’язаних мають чітко встановлені терміни відстрочки:

людям з інвалідністю надають відтермінування на весь період їхньої інвалідності;

студенти та аспіранти отримують відстрочку на один навчальний семестр (але не довше ніж 6 місяців);

викладачам та вчителям надають відтермінування на весь навчальний рік;

у тих, кого військово-лікарська комісія визнала тимчасово непридатними до служби, відстрочка діє протягом періоду, який зазначений у її висновку. Але не довше за 12 місяців;

держслужбовцям та посадовцям відстрочку надають на весь період їхньої роботи на відповідній посаді.

Військовозобов’язаним, які оформили відстрочку через Резерв+, не потрібно періодично її поновлювати в ТЦК та СП. Адже підстави для відтермінування перевірятимуться через реєстр "Оберіг" автоматично.