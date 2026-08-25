Новини України
- 7 вересня
- РекламаAdv
Читайте останні новини України сьогодні на двадцять четвертому каналі. Усі події, які відбуваються в Україні, оперативно добираються журналістами – все для того, щоб ви дізнавалися всі українські новини першими.
Новини України онлайн - читайте нас на вашому смартфоні
24 Канал турбується про те, щоб читачі завжди були в курсі подій, тому наші працівники максимально швидко подають цікаві новини України, про які варто дізнатися.
Усі екстрені новини України 24 канал надсилає у вигляді push-повідомлень для зручності читачів – так ви не пропустите нічого важливого.
Ми знаємо, що часто на перегляд новин залишається лиш час у метро чи маршрутці – тому ви можете читати останні новини в Україні у своєму смартфоні швидко та зручно.
Про головні новини України ви також можете дізнатися у соцмережах Facebook, Instagram та Telegram. Усю свіжу інформацію також можна переглянути на сторінці YouTube: нашому каналу довіряють понад 5 мільйонів українців.
Українські новини – ексклюзивна інформація
Читайте тільки ексклюзивні та оригінальні матеріали – саме тут можна ознайомитися з останніми подіями в Україні, дізнатися думку експертів та фахівців щодо будь-якого питання.
Цікаві новини України, унікальні статті аналітиків та блоги відомих людей. Читайте якісні публікації та ексклюзивні матеріали:
- Інтерв’ю з відомими особами,
- Статті-поради на будь-який випадок життя,
- Добірки головних новин з коментарями експертів,
- Спецпроєкти на будь-яку тему.
Вибір редакції
Суд обрав запобіжний захід Івахненко у справі "Карфаген"
Росія готує нову хвилю складних атак: у ГУР розповіли, як змінюються "Шахеди" та ракети
Україну хочуть повернути в 2014 рік: яка користь від візиту Віткоффа та Кушнера до Києва?
Справа "Карфаген": у САП пояснили походження фото сейфа з готівкою та розповіли про обшуки в ОГП
Сам не піде: генпрокурор Кравченко заявив, що не подаватиме у відставку
Українські спецслужби ліквідували в Донецьку вбивцю генерала ГУР Максима Шаповала, – LB
Ексклюзиви 24 каналу
Ні обіцянок, ні пробачень: що приніс Україні візит Віткоффа та Кушнера
Російські окупанти – це заблудлі вівці, які не розуміють, що роблять, наша місія – їх переконувати: інтерв'ю з бійцем "Боргезе"
ТЦК так діють не просто так: Михайло Дамаскін про життя після поранення, службу та конфлікти з Алхім і Мандзюк
Є нові ідеї для миру: ексклюзивні деталі першого візиту Віткоффа і Кушнера до Києва
Колонки
Американський військовий журналіст, письменник, кінорежисер
В України закінчуються ракети для полювання на російські реактивні дрони
Психотерапевтка та письменниця. Учасниця Української асоціації психотерапевтів та Європейської асоціації психотерапії (ЄАП).
Між похороном і вечіркою: що соцмережі роблять з нашою психікою
Відомий ізраїльський журналіст, воєнний експерт
Хезболлу майже знищено: коли Ізраїль вийде з Лівану
Ведуча YouTube-каналу 24 Каналу та англомовного проєкту War and Politics 24, авторка англомовної програми Spin Snipers
Україну хочуть повернути в 2014 рік: яка користь від візиту Віткоффа та Кушнера до Києва?
Керівник аналітичного центру "Ділова столиця"