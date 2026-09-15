Відповідний документ опублікували на сайті ОП.

Що відомо про призначення Клименка на нову посаду?

Указом №906/2026 Володимир Зеленський змінив положення документа від 7 червня 2016 року №242/2016 "Про Національний координаційний центр кібербезпеки". Згідно з рішенням, керівником центру призначили Ігоря Клименка. Указ набирав чинності від дня його оприлюднення.

Національний координаційний центр кібербезпеки діє при РНБО. До Клименка його очолював секретар Ради Рустем Умєров, якого призначили на цю посаду у 2025 році.