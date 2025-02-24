Після початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року 62 тисячі жінок доєдналися до Збройних сил. Чи стосується мобілізація у березні 2025 року жінок розібрався 24 Канал.

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Мобілізація жінок в Україні

Станом на 2025 рік у лавах Збройних Сил України проходять службу понад 45 тисяч жінок. З них 13 487 мають статус учасника бойових дій, а понад 4 тисячі нині перебувають у зонах активних бойових дій.

Закон про мобілізацію, який набув чинності 18 травня 2024 року, передбачає посилення військового обліку для чоловіків, але практично не змінює правил для жінок. В Україні не передбачено обов’язкової мобілізації жінок – вони можуть вступати до війська лише добровільно. Також вони мають право звільнитися зі служби у будь-який час згідно з чинним законодавством.

На початку лютого 2025 року в Україні набули чинності оновлені норми закону про військову службу. Вони передбачають можливість постановки на військовий облік жінок, які добровільно виявили бажання проходити військову службу. Вони також зобов’язують представників окремих професій надавати дані про освіту. Жодного призову жінок на військову службу проти їх волі немає.

Жінки, які відповідають вимогам щодо стану здоров’я та віку і хочуть пройти базову військову підготовку, беруться на облік призовників перед початком навчання.

Окрім того, обов’язковий військовий облік стосується жінок, які мають медичну або фармацевтичну освіту. Жінки з іншими спеціальностями, спорідненими з військово-обліковими, можуть стати на облік за власним бажанням.

Жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути залучені до служби у воєнний час на добровільних засадах. У мирний час жінки можуть укладати контракт на військову службу або службу у військовому резерві.

Жінки виконують військовий обов’язок нарівні з чоловіками, за винятком випадків, пов’язаних із захистом материнства та дитинства. Це включає прийняття в добровільному порядку (за контрактом) та призов на військову службу, проходження військової служби, проходження служби у військовому резерві, виконання військового обов’язку в запасі та дотримання правил військового обліку.

Облік медичних працівників

Жінки, які мають медичну або фармацевтичну освіту та не мають протипоказань за станом здоров’я, підлягають військовому обліку. Однак це не означає їх обов’язковий призов на службу.

Заклади освіти, що готують фахівців за цими спеціальностями, за два місяці до завершення навчання подають списки випускниць до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Ці списки є підставою для видачі тимчасового посвідчення військовозобов'язаного без визначення ступеня придатності до військової служби.

Районні (міські) ТЦК видають випускницям тимчасові військові посвідчення терміном на 30 діб. Протягом семи днів після отримання цього документа жінки повинні звернутися до територіального центру за місцем реєстрації для постановки на військовий облік. Остаточне взяття на облік відбувається після медичного огляду та внесення даних до реєстру військовозобов’язаних з подальшим оформленням відповідного військово-облікового документа.

Жінки, які не працюють, повинні самостійно з’явитися до ТЦК для постановки на облік.

Жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною у переліку, затвердженому Міноборони, крім тих, які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю, та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком, беруться на військовий облік військовозобов'язаних за їх бажанням на загальних засадах.

Відповідно до наказу № 35 Головнокомандувачу Збройних Сил України необхідно забезпечити, зокрема:

взяття жінок на військовий облік військовозобов'язаних згідно з Переліком спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінки беруться на військовий облік військовозобов'язаних, з 01 жовтня 2022 року;

щороку до 01 березня здійснення Генеральним штабом Збройних Сил України заходів щодо внесення (за необхідності) змін до Переліку спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінки беруться на військовий облік військовозобов'язаних, з урахуванням першочергових потреб у мобілізаційних ресурсах та Переліку спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями.

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Список спеціальностей для обліку військовозобов'язаних жінок

До списку спеціальностей, після здобуття яких жінки можуть бути взяті на військовий облік, увійшли: