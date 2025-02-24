После начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года 62 тысячи женщин присоединились к Вооруженным силам. Касается ли мобилизация в марте 2025 года женщин разобрался 24 Канал.

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Мобилизация женщин в Украине

По состоянию на 2025 год в рядах Вооруженных Сил Украины проходят службу более 45 тысяч женщин. Из них 13 487 имеют статус участника боевых действий, а более 4 тысяч сейчас находятся в зонах активных боевых действий.

Закон о мобилизации, который вступил в силу 18 мая 2024, предусматривает усиление воинского учета для мужчин, но практически не меняет правил для женщин. В Украине не предусмотрена обязательная мобилизация женщин – они могут вступать в армию только добровольно. Также они имеют право уволиться со службы в любое время согласно действующему законодательству.

В начале февраля 2025 года в Украине вступили в силу обновленные нормы закона о военной службе. Они предусматривают возможность постановки на воинский учет женщин, которые добровольно изъявили желание проходить военную службу. Они также обязывают представителей отдельных профессий предоставлять данные об образовании. Никакого призыва женщин на военную службу против их воли нет.

Женщины, которые соответствуют требованиям по состоянию здоровья и возраста и хотят пройти базовую военную подготовку, берутся на учет призывников перед началом обучения.

Кроме того, обязательный воинский учет касается женщин, которые имеют медицинское или фармацевтическое образование. Женщины с другими специальностями, родственными с военно-учетными, могут стать на учет по собственному желанию.

Женщины, которые находятся на воинском учете, могут быть привлечены к службе в военное время на добровольных началах. В мирное время женщины могут заключать контракт на военную службу или службу в военном резерве.

Женщины выполняют воинский долг наравне с мужчинами, за исключением случаев, связанных с защитой материнства и детства. Это включает принятие в добровольном порядке (по контракту) и призыв на военную службу, прохождения военной службы, прохождения службы в военном резерве, выполнения воинской обязанности в запасе и соблюдения правил воинского учета.

Учет медицинских работников

Женщины, которые имеют медицинское или фармацевтическое образование и не имеют противопоказаний по состоянию здоровья, подлежат воинскому учету. Однако это не означает их обязательный призыв на службу.

Учебные заведения, готовящие специалистов по этим специальностям, за два месяца до завершения обучения подают списки выпускниц в территориальные центры комплектования и социальной поддержки. Эти списки являются основанием для выдачи временного удостоверения военнообязанного без определения степени пригодности к военной службе.

Районные (городские) ТЦК выдают выпускницам временные военные удостоверения сроком на 30 суток. В течение семи дней после получения этого документа женщины должны обратиться в территориальный центр по месту регистрации для постановки на воинский учет. Окончательная постановка на учет происходит после медицинского осмотра и внесения данных в реестр военнообязанных с последующим оформлением соответствующего военно-учетного документа.

Женщины, которые не работают, должны самостоятельно явиться в ТЦК для постановки на учет.

Женщины, которые имеют специальность и / или профессию, родственную с соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном Минобороны, кроме тех, которые получили образование по медицинской или фармацевтической специальности, и пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, берутся на воинский учет военнообязанных по их желанию на общих основаниях.

В соответствии с приказом № 35 Главнокомандующему Вооруженных Сил Украины необходимо обеспечить, частности:

взятие женщин на воинский учет военнообязанных согласно Перечню специальностей и/или профессий, родственных с соответствующими военно-учетными специальностями, после получения которых женщины берутся на воинский учет военнообязанных, с 01 октября 2022 года;

ежегодно до 01 марта осуществления Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины мероприятий по внесению (при необходимости) изменений в Перечень специальностей и / или профессий, родственных с соответствующими военно-учетными специальностями, после получения которых женщины берутся на воинский учет военнообязанных, с учетом первоочередных потребностей в мобилизационных ресурсах и Перечня специальностей и / или профессий, родственных с соответствующими военно-учетными специальностями.

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Список специальностей для учета военнообязанных женщин

В список специальностей, после получения которых женщины могут быть взяты на воинский учет, вошли: