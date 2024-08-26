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Новости Недвижимости
Сколько нужно работать украинцу, чтобы заработать на квартиру в Чехии
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Владелец и арендаторы в отчаянии: в Германии снесут дома из-за лишних 36 сантиметров высоты
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16 мая
Пенсионеры превратили заброшенный особняк в "дом для вечеринок": комнаты сдают в аренду
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Почему в советских квартирах устанавливали две входные двери
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Есть ограничения или нет: сколько недвижимости может иметь один владелец в Украине
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В каких цветах делать ванную комнату: с этими оттенками вы точно не ошибетесь
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15 мая
Мужчина вернулся из отпуска и обнаружил возле своего сада огромный дом
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Зачем делать гардероб в квартире или доме: 5 основных причин
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Отдельная кухня или кухня-студия: что будет лучше и удобнее
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В Германии штрафуют за ночевку на собственной даче: какая причина
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14 мая
Сколько надо работать украинцу, чтобы заработать на квартиру в Германии
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До скольких часов можно делать ремонт в квартире: что говорит закон
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Названы самые дешевые города для жизни в Великобритании: кто возглавил список
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"Когда рассказываю – все шокированы": девушка живет в пристройке своей бабушки и так сэкономила тысячи
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13 мая
Стоит ли покупать смарт-квартиры: кому они подойдут, а кому – нет
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Замок, дворец и усадьба: какая между ними разница
Дом с башней в Киеве: история изысканного достопримечательности, что вмещала "новинку века"
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Цены на квартиры в Виннице выросли почти на 20%: сколько теперь там стоит жилье
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17 май
17:16
Сколько нужно работать украинцу, чтобы заработать на квартиру в Чехии
Чтобы накопить на покупку собственного жилья, в разных городах Чехии требуется разное количество времени. Например, в Праге на это понадобится 16 – 27 лет, а в Карловых Варах – менее 9.
16 май
14:23
Есть ограничения или нет: сколько недвижимости может иметь один владелец в Украине
15 май
16:04
Зачем делать гардероб в квартире или доме: 5 основных причин
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Публікації
Сколько нужно работать украинцу, чтобы заработать на квартиру в Чехии
Есть ограничения или нет: сколько недвижимости может иметь один владелец в Украине
Отдельная кухня или кухня-студия: что будет лучше и удобнее
Сколько надо работать украинцу, чтобы заработать на квартиру в Германии
Украинцам выдают деньги на аренду жилья: кому и сколько
"Австрийский люкс": почему квартиры в таких домах являются едва ли не самыми дорогими во Львове
Аналитика рынка
Сколько нужно работать украинцу, чтобы заработать на квартиру в Чехии
Владелец и арендаторы в отчаянии: в Германии снесут дома из-за лишних 36 сантиметров высоты
Сколько надо работать украинцу, чтобы заработать на квартиру в Германии
Названы самые дешевые города для жизни в Великобритании: кто возглавил список
Тренды и вдохновение
Владелец и арендаторы в отчаянии: в Германии снесут дома из-за лишних 36 сантиметров высоты
Пенсионеры превратили заброшенный особняк в "дом для вечеринок": комнаты сдают в аренду
Почему в советских квартирах устанавливали две входные двери
В каких цветах делать ванную комнату: с этими оттенками вы точно не ошибетесь
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