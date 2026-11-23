Adv

Сколько стоит аренда однокомнатной квартиры в Украине

По данным ЛУН, в ноябре 2026 года наиболее дорого арендовать однокомнатную квартиру в Ужгороде – 31 800 гривен в месяц. За год цена выросла на 50%.

Высокие цены на аренду такого жилья также в:

Львове – 25 000 гривен;

Ивано-Франковске – 22 700 гривен;

Луцке – 18 200 гривен;

Черновцах – 18 200 гривен.

Дешевле всего арендовать однокомнатную квартиру можно в:

Сумах – 5 500 гривен;

Запорожье – 6 750 гривен;

Чернигове – 7 000 гривен;

Николаеве – 7 750 гривен;

Харькове – 9 500 гривен.

Аренда однокомнатной квартиры / Инфографика ЛУН

Сколько стоит аренда двухкомнатной квартиры

Дороже всего двухкомнатные квартиры сдаются в Ужгороде – за 45 400 гривен в месяц. Во Львове такое жилье стоит 31 800 гривен, в Ивано-Франковске – 26 200 гривен, в Черновцах – 22 700 гривен, а в Киеве – 21 000 гривен.

Самые низкие цены на аренду двухкомнатных квартир в Сумах – 7 000 гривен. В Чернигове за такое жилье просят 7 500 гривен, в Запорожье – 8 000 гривен, в Николаеве – 10 000 гривен, а в Кропивницком – 13 000 гривен.

Аренда двухкомнатной квартиры / Инфографика ЛУН

Сколько стоит аренда трехкомнатной квартиры

Дороже всего трехкомнатные квартиры сдают во Львове – за 36 300 гривен в месяц. В Киеве аренда стоит 34 100 гривен, в Ивано-Франковске – 31 800 гривен, в Днепре – 25 000 гривен, а в Виннице – 23 000 гривен.

Дешевле всего арендовать трехкомнатную квартиру можно в Сумах – за 8 000 гривен. В Запорожье такое жилье стоит 10 000 гривен, в Николаеве – 13 300 гривен, в Полтаве – 15 300 гривен, а в Ровно – 15 500 гривен.

Аренда трехкомнатной квартиры / Инфографика ЛУН

Напомним, по подсчетам OLX Недвижимость, расходы на аренду однокомнатной квартиры могут сравниться со стоимостью ее покупки примерно за 8–19 лет в зависимости от города. Быстрее всего это произойдет в Запорожье, где хватит около 8 лет. Зато в Чернигове на это понадобится примерно 19 лет, а в Киеве и Одессе – 17 лет.