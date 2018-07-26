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ДТП З HUMMER У КИЕВЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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Вєсті Кремля
21:00, 25 июля
Вести.UA. Фиаско Ляшко. Железная леди Украины
Вєсті.UA
20:53, 25 июля
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
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Новости Украины

На Полтавщине во время непогоды на семью упало дерево, а в мужчину попала молния
15:30
сегодня
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На Полтавщине во время непогоды на семью упало дерево, а в мужчину попала молния
В среду, 25 июля, в Кременчуге Полтавской области во время урагана на родителей с двухлетним ребенком упало дерево, когда они были на детской площадке. Также в этот день произошел еще один инцидент в Полтавском районе – в мужчину попала молния.
Островский, сбивший девочку в Киеве, рассказал о тех трагических событиях
15:30
сегодня
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Островский, сбивший девочку в Киеве, рассказал о тех трагических событиях
Силовики обыскивают дом освобожденной ректорши медуниверситета Амосовой
15:12
сегодня
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Силовики обыскивают дом освобожденной ректорши медуниверситета Амосовой
з фото стрічкою
сегодня

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