15:30 32

На Полтавщине во время непогоды на семью упало дерево, а в мужчину попала молния

В среду, 25 июля, в Кременчуге Полтавской области во время урагана на родителей с двухлетним ребенком упало дерево, когда они были на детской площадке. Также в этот день произошел еще один инцидент в Полтавском районе – в мужчину попала молния.