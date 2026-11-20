О таких намерениях Белого дома американская администрация уже сообщила украинским и европейским чиновникам, пишет Financial Times со ссылкой на четыре осведомленных источника.

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Почему Вашингтон форсирует договоренности

Как заявили источники медиа, спецпредставители президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер в последние дни активно убеждают стороны ускорить процесс достижения мирного соглашения.

Спешка объясняется, в частности, изменением политического баланса в США. После поражения республиканцев на промежуточных выборах представители Демократической партии в январе получат контроль над обеими палатами Конгресса. Это, вероятно, позволит усилить поддержку Украины и давление на Москву, что может усложнить реализацию дипломатических планов действующей администрации.

По словам украинского чиновника, в Киеве опасаются, что ради скорейшего результата американская сторона попытается заставить Украину согласиться на российские условия.

Американцы спешат, Путин – нет– отметил европейский чиновник.

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Источники, ознакомленные с позицией Кремля, заявили, что Россия рассчитывает усилить собственные переговорные позиции новыми ударами по Украине, поэтому маловероятно, что Москва согласится на скорую сделку.

Ранее Трамп уверял, что не будет принимать решения о войне без участия Владимира Зеленского.

Перед этим Виткофф и Кушнер посещали Москву, чтобы попытаться добиться прогресса в переговорах с российской стороной.