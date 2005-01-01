11:20

Самый дешевый бензин предлагает UPG – 48,9 гривны за литр, а дизель по самой низкой цене в 55 гривен за литр сразу на нескольких АЗС. Сколько стоит горючее на разных АЗС 7 июля, смотрите дальше.