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Цена бензина и дизеля на разных АЗС 7 июля: подробная инфографика
Евро рухнул до годового минимума: курс валют на 7 июля
Дефицит бюджета увеличат: на что направят средства
Какие страны больше всего помогают украинской армии: подробная карта
Как изменились зарплаты с начала войны: ситуация на рынке труда в Украине
Как найти бензин и дизель в Киеве: полезные советы
В Украине инфляция выросла до более чем 20% годовых: что подорожало больше всего
Доллар и евро продолжают дешеветь: наличный курс валют на 6 июля
В России остановился крупнейший завод по производству свинца
Топливо на АЗС начало дешеветь: какова стоимость бензина, автогаза и дизеля 6 июля
Продолжат ли выплату пенсий украинцам, выехавшим за границу
Надо стучать во все двери, – экономист объяснил, как Украина может взимать репарации с России
- 24 Канал
Россия приостановила транзит нефти из Казахстана в Европу
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7 июль
11:20
Цена бензина и дизеля на разных АЗС 7 июля: подробная инфографика
Самый дешевый бензин предлагает UPG – 48,9 гривны за литр, а дизель по самой низкой цене в 55 гривен за литр сразу на нескольких АЗС. Сколько стоит горючее на разных АЗС 7 июля, смотрите дальше.
7 июль
09:29
Евро рухнул до годового минимума: курс валют на 7 июля
6 июль
18:26
Дефицит бюджета увеличат: на что направят средства
Вознаграждения до 3000 долларов: почему лето – лучшее время, чтобы начать инвестировать
Какие страны больше всего помогают украинской армии: подробная карта
Как изменились зарплаты с начала войны: ситуация на рынке труда в Украине
Как найти бензин и дизель в Киеве: полезные советы
В Украине инфляция выросла до более чем 20% годовых: что подорожало больше всего
Бот мечты: как искусственный интеллект помогает в инвестициях
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Цена бензина и дизеля на разных АЗС 7 июля: подробная инфографика
Евро рухнул до годового минимума: курс валют на 7 июля
Дефицит бюджета увеличат: на что направят средства
Какие страны больше всего помогают украинской армии: подробная карта
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Тарифы не возрастут, но кто-то будет платить больше, – Чернышев об отопительном сезоне
Сменить поставщика газа станет проще: новые правила НКРЭКУ
В Украине во время войны не будут повышать тарифы на тепло и газ
Будут ли повышать тарифы на коммуналку во время войны: что говорят в Раде
МАКРОЭКОНОМИКА
Падение ВВП Украины в 2022 году ожидается не менее 35%, – Шмыгаль
Первый визит в истории двусторонних отношений: Зеленский встретился с премьером Австралии
Очереди на АЗС исчезают: сколько стоит топливо 28 июня
Что на самом деле означает дефолт для России
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Продолжат ли выплату пенсий украинцам, выехавшим за границу
Как переселенцам, сменившим место жительства, получить пенсии: важные нюансы
Переселенцы смогут получать соцуслуги и выплаты даже если потеряют паспорт
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