Цены на бензин и дизельное топливо могут измениться: к чему готовиться украинским водителям

Будут ли расти цены на топливо до конца года

У разных видов топлива разная ситуация с поставками. Рынок бензина пока сбалансирован, с дизельным топливом возникает определенная напряженность, а сжиженный газ может продолжить дорожать. Об этом в комментарии 24 Канала рассказал директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.

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Он отметил, что сделать точный прогноз стоимости топлива до конца года или даже до начала весны сейчас практически невозможно. Основная причина – неопределенность вокруг войны на Ближнем Востоке и ее дальнейшего влияния на нефтяной рынок.

Эксперт объясняет, что развитие событий может пойти по разным сценариям.

Если конфликт обострится, это может вновь подтолкнуть мировые цены на нефть вверх.

Если же стороны будут искать пути к примирению, рынок может отреагировать снижением котировок.

В качестве примера Куюн приводит недавнее изменение стоимости нефти: после роста примерно до 117 долларов за баррель в октябре цена снизилась примерно до 98 долларов.

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Сергей Куюн Директор Консалтинговой группы А-95 Сказать, что будет так, – это фактически предсказать действия американского президента. Я не знаю, честно говоря, я не берусь это прогнозировать.

Поэтому, по его мнению, конец года – это слишком отдаленный горизонт для надежного прогноза.

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Зато осторожно оценивать ситуацию можно на ближайшие несколько недель, ведь именно на этот период рынок уже закладывает ожидания относительно поставок и цен.

Что будет с ценами на бензин и дизельное топливо в Украине

Ситуация на украинском рынке зависит не только от мировых котировок, но и от возможности доставлять топливо в страну. По оценке Сергея Куюна, в настоящее время рынок бензина остается стабильным и сбалансированным. Однако в сегменте дизельного топлива наблюдается определенная напряженность из-за ограниченности ресурсов и потери части логистических маршрутов.

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В частности, на поставки повлияли как военные обстоятельства, так и природные факторы. Среди них – обмеление Дуная, который ранее был одним из важных каналов доставки топлива в Украину. Из-за этих ограничений ситуация с дизельным топливом остается менее предсказуемой, чем с бензином.

В то же время говорить о конкретном масштабе возможного подорожания без дополнительных данных о поставках и закупочных ценах пока преждевременно.

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Отдельно эксперт обращает внимание на рынок сжиженного газа. Именно в этом сегменте он ожидает дальнейшего роста цен.

Что касается сжиженного газа, то можно прогнозировать, что цена будет расти и в дальнейшем– говорит Куюн.

Этот рынок имеет свои особенности, в частности зависит от ограниченного количества больших производителей. Поэтому изменения в предложении и поставках могут ощутимо влиять на стоимость ресурса.

К слову, важную роль в поставке топлива играет логистика. Во время войны маршруты затруднены. Также ценообразование на АЗС начинается с цены на нефть, поскольку она является основным сырьем для производства бензина и дизельного топлива.