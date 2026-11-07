Ціни на бензин і дизель можуть змінитись: до чого готуватися українським водіям

Чи зростатимуть ціни на пальне до кінця року

Різні види пального мають різну ситуацію з постачанням. Бензиновий ринок наразі збалансований, із дизелем виникає певна напруга, а скраплений газ може продовжити дорожчати. Про це в коментарі 24 Каналу розповів директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн.

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Він зазначив, що робити точний прогноз вартості пального до кінця року або навіть до початку весни зараз практично неможливо. Основна причина – невизначеність навколо війни на Близькому Сході та її подальшого впливу на нафтовий ринок.

Експерт пояснює, що розвиток подій може піти за різними сценаріями.

Якщо конфлікт загостриться, це може знову підштовхнути світові ціни на нафту вгору.

Якщо ж сторони шукатимуть шляхи до примирення, ринок може відреагувати зниженням котирувань.

Як приклад Куюн наводить нещодавню зміну вартості нафти: після зростання приблизно до 117 доларів за барель у жовтні ціна знизилася орієнтовно до 98 доларів.

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Сергій Куюн Директор Консалтингової групи А-95 Сказати, що буде так, – це фактично передбачити дії американського президента. Я не знаю, чесно, я не беруся цього прогнозувати.

Тому, на його думку, кінець року це надто далекий горизонт для надійного прогнозу.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Натомість обережно оцінювати ситуацію можна на найближчі кілька тижнів, адже саме на цей період ринок уже закладає очікування щодо постачання та цін.

Що буде з цінами на бензин і дизель в Україні

Ситуація на українському ринку залежить не лише від світових котирувань, а й від можливості доставляти пальне до країни. За оцінкою Сергія Куюна, наразі ринок бензину залишається стабільним і збалансованим. Проте у сегменті дизельного пального є певна напруга через обмеження ресурсів і втрату частини логістичних маршрутів.

Зокрема, на постачання вплинули як воєнні обставини, так і природні чинники. Серед них – обміління Дунаю, який раніше був одним із важливих каналів доставки пального в Україну. Через ці обмеження ситуація з дизелем залишається менш передбачуваною, ніж із бензином.

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Водночас говорити про конкретний масштаб можливого подорожчання без додаткових даних про постачання та закупівельні ціни наразі передчасно.

Чому може дорожчати автогаз

Окремо експерт звертає увагу на ринок скрапленого газу. Саме в цьому сегменті він очікує подальшого зростання цін.

По скрапленому газу там можна прогнозувати, що ціна буде летіти і надалі– говорить Куюн.

Цей ринок має свої особливості, зокрема залежить від обмеженої кількості великих виробників. Тому зміни у пропозиції та постачанні можуть відчутно впливати на вартість ресурсу.

До слова, важливу роль у постачанні пального відіграє логістика. Під час війни маршрути ускладнені. Також ціноутворення на АЗС починається з ціни на нафту, оскільки вона є основною сировиною для виробництва бензину та дизельного палива.