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Новини
Британський фунт зміцнився на фоні відставки Джонсона: курс валют на 8 липня
Єврокомісія блокує видачу 1,5 мільярда євро позики для України, – Bloomberg
7 липня
Зеленський різко звернувся до Vitol – найбільшого трейдера, який транспортує нафту росії
Єврокомісія запросила Україну до митного безвізу: рішення запрацює з грудня
Україна втратила 9% міжнародних резервів за місяць: що стало причиною
Скільки грошей "надрукував" НБУ з початку повномасштабної війни
Скільки коштує долар і євро 7 липня: курс валют в обмінниках і на чорному ринку
Ціна бензину та дизелю на різних АЗС 7 липня: детальна інфографіка
Євро обвалилося до річного мінімуму: курс валют на 7 липня
6 липня
Дефіцит бюджету збільшать: на що спрямують кошти
Які країни найбільше допомагають українській армії: детальна карта
Як змінились зарплати від початку війни: ситуація на ринку праці в Україні
Як знайти бензин і дизель у Києві: корисні поради
Більше новин
8 лип
09:41
Єврокомісія блокує видачу 1,5 мільярда євро позики для України, – Bloomberg
Виконавчий орган Європейського Союзу блокує надання Україні позики у 1,5 мільярда євро. Все через те, що є побоювання щодо фінансової надійності.
7 лип
22:53
Зеленський різко звернувся до Vitol – найбільшого трейдера, який транспортує нафту росії
7 лип
20:36
Єврокомісія запросила Україну до митного безвізу: рішення запрацює з грудня
Винагороди до 3000 доларів: чому літо – найкращий час, щоб почати інвестувати
Україна втратила 9% міжнародних резервів за місяць: що стало причиною
Скільки грошей "надрукував" НБУ з початку повномасштабної війни
Скільки коштує долар і євро 7 липня: курс валют в обмінниках і на чорному ринку
Ціна бензину та дизелю на різних АЗС 7 липня: детальна інфографіка
Бот мрії: як штучний інтелект допомагає в інвестиціях
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Бот мрії: як штучний інтелект допомагає в інвестиціях
Єврокомісія блокує видачу 1,5 мільярда євро позики для України, – Bloomberg
Зеленський різко звернувся до Vitol – найбільшого трейдера, який транспортує нафту росії
Новини економіки
Єврокомісія блокує видачу 1,5 мільярда євро позики для України, – Bloomberg
Зеленський різко звернувся до Vitol – найбільшого трейдера, який транспортує нафту росії
Єврокомісія запросила Україну до митного безвізу: рішення запрацює з грудня
Україна втратила 9% міжнародних резервів за місяць: що стало причиною
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Перший візит в історії двосторонніх відносин: Зеленський зустрівся з прем'єром Австралії
Соцвиплати
Дефіцит бюджету збільшать: на що спрямують кошти
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