Пенсія вища за максимальну: хто в Україні може отримувати понад 25 тисяч

Кому призначають пенсії за спеціальними законами

З 1 січня 2026 року загальний максимальний розмір пенсії в Україні обмежений 10 прожитковими мінімумами і становить 25 950 гривень, пише ПФУ.

Adv

Водночас для окремих професій передбачені спеціальні умови пенсійного забезпечення. Зокрема, спецпенсії нараховуються:

суддям відповідно до закону України "Про судоустрій і статус суддів";

прокурорам згідно із законом "Про прокуратуру";

державним службовцям за законом України "Про державну службу";

військовослужбовцям і силовикам за законом України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб";

ліквідаторам аварії на ЧАЕС та іншим постраждалим від катастрофи за законом "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи";

науковцям за законом "Про наукову і науково-технічну діяльність" тощо.

Для кожної з цих категорій діють окремі вимоги щодо стажу, віку й посади. Тому особи, які мають право на спецпенсію, можуть розраховувати на виплати, які перевищують максимальний розмір, однак автоматично не отримують пенсію понад 25 950 гривень.

Реклама

Як уряд урізає виплати під час війни

Водночас уряд своєю постановою №1778 продовжив дію обмежень на виплату спецпенсій у 2026 році на період воєнного стану. Це стосується держслужбовців, депутатів, посадовців НБУ, науковців та інших привілейованих категорій.

Для тієї частини пенсії, що перевищує 25 950 гривень, застосовуються спеціальні понижувальні коефіцієнти від 10% до 50%.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Базова частина пенсії до 10 прожиткових мінімумів виплачується повністю, а зменшення застосовується лише до суми перевищення– зазначила керівниця профільного підрозділу Головного управління ПФУ в Закарпатській області Вікторія Поляковська.

Наразі діють такі коефіцієнти:

від 10 до 11 прожиткових мінімумів – 0,5;

від 11 до 13 – 0,4;

від 13 до 17 – 0,3;

від 17 до 21 – 0,2;

понад 21 прожитковий мінімум – 0,1.

Наприклад, якщо розрахована спецпенсія становить 30 тисяч гривень, перші 25 950 гривень людина отримує повністю. До частини від 25 950 до 28 545 гривень застосовують коефіцієнт 0,5, а до решти – 0,4. У результаті фактична виплата становитиме приблизно 27 829 гривень.

Реклама

Зауважте! Держава залишила винятки для тих, хто безпосередньо захищає країну. Обмеження не поширюються на учасників бойових дій, осіб, які забезпечують оборону України, та членів сімей загиблих або зниклих безвісти військовослужбовців.

Нагадаємо, за даними Пенсійного фонду, у жовтні 2026 року понад 30 тисяч гривень щомісяця отримували майже 27 тисяч українців. Тоді як середній розмір пенсії в країні становив близько 7,3 тисячі гривень.