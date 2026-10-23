Пенсії понад 30 тисяч гривень: хто в Україні отримує рекордні виплати

Хто в Україні отримує найбільші пенсії

Наразі 26 987 українців щомісяця отримують понад 30 тисяч гривень, тоді як середній розмір пенсії по країні становить лише 7 287,8 гривні, повідомляє Пенсійний фонд України.

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Для переважної більшості звичайних українських пенсіонерів закон встановлює жорстку "стелю": пенсія не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році ця гранична межа становить 25 950 гривень.

Навіть якщо громадянин мав великий страховий стаж і високу білу зарплату, отримати більше встановленої законом планки він не зможе.

Для пенсіонерів із прокуратури, колишніх високопосадовців та силових відомств діють окремі правила нарахування. Проте в умовах воєнного стану держбюджет відчуває колосальний тиск, тому до частини їхніх виплат, що перевищує стандартний ліміт, застосовують спеціальні понижувальні коефіцієнти.

Абсолютними рекордсменами серед спецпенсіонерів залишаються судді у відставці. Замість класичної пенсії держава гарантує їм щомісячне довічне грошове утримання, розмір якого розраховують безпосередньо від суддівської винагороди та заробленого стажу. Така сума коливається від 50% до 90% від посадового окладу чинного судді.

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До слова, у листопаді 2026 року мінімальна пенсія в Україні залишається прив'язаною до базового прожиткового мінімуму для непрацездатних і становитиме 2 595 гривень. Максимальна пенсія для громадян, відповідно, зафіксована на рівні 25 950 гривень,