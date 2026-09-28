Що зміниться у розмірах мінімальних та максимальних пенсій

У жовтні 2026 року мінімальні та максимальні виплати для українських пенсіонерів залишаться без змін. Це пов'язано з тим, що прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, зафіксовано на рівні 2 595 гривень, про що повідомляє Пенсійний фонд України.

Максимальна пенсія в Україні суворо обмежена законодавством. Ця виплата не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб. У серпні граничний розмір такої виплати становить 25 950 гривень.

А от мінімальна пенсія рівна вказаному прожитковому мінімуму. Тобто, нині – 2 595 гривень.

Зауважимо, українці отримують пенсію, яка розраховується за спеціальною формулою. На підсумкову суму безпосередньо впливають тривалість страхового стажу, розмір офіційної заробітної плати, з якої сплачувалися внески, а також індивідуальні коефіцієнти.

До слова, окрім основного розміру пенсії українці також можуть отримати різного роду доплати, зокрема, за віком. Наразі така надбавка від 300 до 570 гривень. Точний її розмір залежить від віку. Отримати вікову надбавку можуть пенсіонери старше 70 років.