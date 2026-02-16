Таку оцінку озвучив член парламентського комітету з питань нацбезпеки Федір Веніславський в інтерв'ю для "РБК-Україна".

Яка щомісячна кількість мобілізованих?

В Україні щомісяця мобілізаційні заходи залучають до Збройних сил приблизно 30 тисяч військовозобов’язаних.

За словами Веніславського, ця цифра є відкритою і неодноразово озвучувалася керівництвом держави. Саме від неї можна оцінювати реальну кількість конфліктних ситуацій навколо діяльності ТЦК.

Веніславський зазначив, що навіть якщо брати до уваги всі резонансні випадки, які широко обговорюються у медіа, їхня частка становить приблизно 1 – 5% від загальної кількості мобілізованих щомісяця.

Таким чином, за оцінками влади, мобілізація в Україні залишається масштабним процесом, який щомісяця забезпечує поповнення війська десятками тисяч людей.

Як би ми не хотіли б цього, треба визнати, що рекрутинг не виправдав тих очікувань, які ми на нього поклали, починаючи з 23 року. І близько 90% всіх військовозобов'язаних, які вступають на військову службу, – це все ж мобілізовані через ТЦК. Рекрутинг дає до 10%. Ну і плюс певна кількість тих, які заключають контракти,

– сказав Веніславський.

Тому, як зауважує член парламентського комітету, наразі неможливо зробити швидку реформу ТЦК, яка б була абсолютно безконфліктною та забезпечила рекрутинг.

