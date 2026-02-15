Про це розповів член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, депутат фракції "Слуга народу" Федір Веніславський в інтерв'ю "РБК-Україна".

Хто з військових найчастіше йде у СЗЧ зараз?

Федір Веніславський зазначив, що у Верховній Раді розуміють, що причини самовільного залишення частин не є однорідними. Нардепи в закритому режимі в комітеті розглядають ці причини за участю військових.

Вони є дуже різноплановими. Немає такого, про що говорять – що втома від війни тягне з собою масові випадки СЗЧ. Це неправда. Тому що, на превеликий жаль, СЗЧ вчиняють більше ті, хто тільки мобілізований, ніж ті, хто прослужив три роки. Кількість взагалі мінімальна в тих, хто спочатку війни воює,

– пояснив нардеп.

Парламентар зауважив, що серед причин СЗЧ є і сімейні проблеми, і взаємовідносини, коли військові бачать якусь соціальну несправедливість чи упередженість в діях військового керівництва. За словами Веніславського, над цими проблемами працює Генеральний штаб, зокрема Головне управління персоналу.

Які проблеми виникають у Раді щодо питання СЗЧ?

Федір Веніславський також зауважив, що якщо говорити про юридичний погляд на питання СЗЧ, то тут проблема вже в площині реакції народних депутатів у парламенті.

"Тому що коли ми удосконалювали питання, пов'язані з мобілізацією, ми внесли зміни до закону про обов'язкову військову службу, де передбачено механізм швидшого зарахування до списку особового складу тих військових, які вчинили СЗЧ і вирішили повернутися", – зазначив член парламентського комітету з питань нацбезпеки та оборони.

Водночас у питанні СЗЧ є і кримінально-правовий компонент, яку доопрацював комітет з правоохоронної діяльності.

Але коли йде мова про якісь, скажімо так, питання, пов'язані з посиленням кримінально-складового правового реагування на оці випадки, ми стикаємося з колосальним спротивом колег, які переймаються своїми майбутніми виборами та бажанням потрапити до нового складу парламенту, ніж збереженням держави й ефективного реагування на випадки СЗЧ,

– зауважив Веніславський.

Нардеп резюмував, що питання самовільного залишення частин є комплексною проблемою і парламент над нею працює. Федір Веніславський також вважає, що найближчим часом у парламенті представлять комплексний підхід до мінімізації випадків СЗЧ в Україні.

Куди направляють військових після СЗЧ?