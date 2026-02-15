Об этом рассказал член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, депутат фракции "Слуга народа" Федор Вениславский в интервью "РБК-Украина".

К теме Возвращение на службу после СОЧ за рубежом: можно ли избежать суда

Кто из военных чаще всего уходит в СОЧ сейчас?

Федор Вениславский отметил, что в Верховной Раде понимают, что причины самовольного оставления частей не являются однородными. Нардепы в закрытом режиме в комитете рассматривают эти причины с участием военных.

Они очень разноплановые. Нет такого, о чем говорят – что усталость от войны влечет с собой массовые случаи СОЧ. Это неправда. Потому что, к большому сожалению, СОЧ совершают больше те, кто только мобилизован, чем те, кто прослужил три года. Количество вообще минимальное у тех, кто сначала войны воюет,

– объяснил нардеп.

Парламентарий отметил, что среди причин СОЧ есть и семейные проблемы, и взаимоотношения, когда военные видят какую-то социальную несправедливость или предвзятость в действиях военного руководства. По словам Вениславского, над этими проблемами работает Генеральный штаб, в частности Главное управление персонала.

Какие проблемы возникают в Совете по вопросу СОЧ?

Федор Вениславский также отметил, что если говорить о юридическом взгляде на вопрос СОЧ, то проблема уже в плоскости реакции народных депутатов в парламенте.

"Потому что когда мы совершенствовали вопросы, связанные с мобилизацией, мы внесли изменения в закон об обязательной военной службе, где предусмотрен механизм быстрого зачисления в список личного состава тех военных, которые совершили СОЧ и решили вернуться", – отметил член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны.

В то же время в вопросе СОЧ есть и уголовно-правовой компонент, которую доработал комитет по правоохранительной деятельности.

Но когда идет речь о каких-то, скажем так, вопросах, связанные с усилением уголовно-составного правового реагирования на эти случаи, мы сталкиваемся с колоссальным сопротивлением коллег, которые занимаются своими будущими выборами и желанием попасть в новый состав парламента, чем сохранением государства и эффективного реагирования на случаи СОЧ,

– отметил Вениславский.

Нардеп резюмировал, что вопрос самовольного оставления частей является комплексной проблемой и парламент над ней работает. Федор Вениславский также считает, что в ближайшее время в парламенте представят комплексный подход к минимизации случаев СОЧ в Украине.

Куда направляют военных после СОЧ?