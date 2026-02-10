Адвокат Елена Дабижа объяснила hromadske, что военный в СЗЧ может обратиться в дипломатическое учреждение Украины, но пока без суда не обойтись.

Смотрите также Мужчины 60+ лет смогут служить в армии по контракту: Зеленский подписал указ

Что известно о случае СЗЧ за границей?

Издание рассказало историю воина Артема, который с начала полномасштабного вторжения присоединился к ТрО на Киевщине. Впоследствии после обучения за рубежом, он стал заместителем командира отделения. Последние месяцы работал координатором на командно-наблюдательном пункте.

Далее, по его словам, воину стало психологически трудно из-за потери собратьев. Артем пытался перевестись в подразделение БпЛА, однако не удалось. В середине июля 2025 года он был в отпуске за границей и пошел в СЗЧ.

Отмечается, что на его решение повлияли личные проблемы, усталость от службы и отсутствие даже временной демобилизации.

Впоследствии Артем решил вернуться в армию, однако не нашел понятного алгоритма действий.

Что делать военному, который хочет вернуться?

Как пояснила изданию Елена Дабижа, вопрос экстрадиции в таких случаях является сложным или фактически невозможным. Связано это с тем, что большинство государств не выдают граждан за правонарушения, которые не относятся к военным преступлениям.

По мнению адвоката, консульство вряд ли сможет реально помочь. Если военный решит вернуться, ему придется приехать в Украину и уже после этого обращаться в Военную службу правопорядка или ГБР.

Также нигде не гарантируется, что военного не задержат непосредственно на границе.

Перед возвращением адвокат Дабижа советует выяснить в ГБР, открыто ли уголовное производство. Без этого вернуться в свою часть или перевестись в другую – невозможно.

Напоминается, что до августа 2025 года действовала упрощенная процедура возвращения из СЗЧ, однако сейчас необходимо судебное решение.

Минобороны в комментарии изданию сообщило, что военный может обратиться в дипломатическое учреждение Украины и заявить о намерении вернуться на службу. Если СЗЧ произошло во время учений за рубежом, следует обратиться к представителю ВСП в подразделении.

Отмечается, что в случае самостоятельного возвращения на границе следует сообщить ГПСУ о СЗЧ. Пограничники в таком случае информируют Службу правопорядка, воинскую часть и Нацполицию.

Мобилизация в Украине: последние решения