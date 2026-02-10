Об этом Федоров написал в своей телеграмме.
Что предлагает Федоров?
Важная часть контракта для военных 18 – 24 – возможность получить отсрочку от мобилизации на год после завершения службы,
– заявил министр.
Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что военнослужащие по "контракту 18-24" должны получить отсрочку после службы. Он предлагает год отсрочки.
Об этом Федоров написал в своей телеграмме.
Важная часть контракта для военных 18 – 24 – возможность получить отсрочку от мобилизации на год после завершения службы,
– заявил министр.