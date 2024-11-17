В ТЦК ответили на этот распространенный вопрос. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Волынский ТЦК.

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Какие правила мобилизации мужчин старше 50 лет

В Волынском ТЦК уточнили, что запрета на мобилизацию мужчин в возрасте от 50 до 60 лет нет. Их мобилизация осуществляется на общих условиях с учетом состояния здоровья.

В ТЦК уточнили, что существует документ, который регулирует мобилизацию этой категории граждан, однако он предназначен исключительно для служебного пользования.

Граждане старше 50 лет, которые не имеют освобождения от военной службы по состоянию здоровья или других законных оснований, подлежат мобилизации на общих условиях.

Согласно закону, объясняют "Факты", мобилизовать могут мужчин в возрасте от 25 до 60 лет. Впрочем, мобилизовать мужчин 18 – 24 лет можно, если они имеют боевой опыт. Также они могут служить по контракту.

После 60 лет мужчины не подлежат мобилизации. Также предельный возраст службы зависит от воинского звания:

Рядовой, младший сержантский и старшинский состав на контракте имеют предельный возраст службы 45 лет.

Старший сержантский и старшинский состав на контракте – 50 лет.

Высший сержантский и старшинский состав на контракте – 55 лет.

Младший офицерский состав – 45 лет.

Военнослужащие старшего офицерского состава, например, майоры и подполковники, могут служить до 50 лет, а полковники капитаны 1 ранга – до 55 лет.

Высший офицерский состав имеет предельный возраст службы 60 лет.

Высший офицерский состав может служить до 65 лет.

Высший офицерский состав служит до 65 лет по собственному желанию.