Эта процедура включает несколько важных этапов. О том, как сняться с воинского учета по возрасту, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Дію".

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Как сняться с воинского учета по возрасту

Законом Украины определен предельный возраст пребывания на воинском учете в зависимости от воинского звания и состава запаса.

Таким образом основные категории и соответствующие возрастные границы выглядят так:

рядовой состав – 60 лет,

сержантский и старшинский состав – 60 лет,

младший офицерский состав – 60 лет,

старший офицерский состав – 60 лет,

высший офицерский состав – 60 лет.

Процедура снятия с воинского учета по возрасту предусматривает несколько этапов:

Оповещение военнообязанного. Подача заявления и других необходимых документов. Рассмотрение заявления. Принятие решения. Внесение изменений в военно-учетный документ. Получение результатов.

Поэтому, когда военнообязанному исполняется 60 лет, ему сообщают о необходимости снятия с воинского учета. Он может сделать это через ТЦК и СП.

Гражданин, достигший предельного возраста, должен явиться туда лично и подать заявление о снятии с воинского учета, в которой нужно указать основания для снятия.

Вместе с заявлением он должен приложить следующие документы:

паспорт гражданина Украины,

военный билет или временное удостоверение военнообязанного.

После этого военный комиссариат проверяет представленный пакет документов на соответствие установленным требованиям, в частности, проверяет возраст и другие необходимые данные. А тогда принимает решение о снятии с воинского учета и вносит его в личное дело военнообязанного.

Затем в военный билет или временное удостоверение вносят соответствующие отметки, что гражданин снят с воинского учета, а значит, освобожден от воинских обязанностей.

После этого он получает свои документы с соответствующими отметками и больше не подлежит призыву или мобилизации.