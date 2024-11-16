Эта процедура включает несколько важных этапов. О том, как сняться с воинского учета по возрасту, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Дію".
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Как сняться с воинского учета по возрасту
Законом Украины определен предельный возраст пребывания на воинском учете в зависимости от воинского звания и состава запаса.
Таким образом основные категории и соответствующие возрастные границы выглядят так:
- рядовой состав – 60 лет,
- сержантский и старшинский состав – 60 лет,
- младший офицерский состав – 60 лет,
- старший офицерский состав – 60 лет,
- высший офицерский состав – 60 лет.
Процедура снятия с воинского учета по возрасту предусматривает несколько этапов:
- Оповещение военнообязанного.
- Подача заявления и других необходимых документов.
- Рассмотрение заявления.
- Принятие решения.
- Внесение изменений в военно-учетный документ.
- Получение результатов.
Поэтому, когда военнообязанному исполняется 60 лет, ему сообщают о необходимости снятия с воинского учета. Он может сделать это через ТЦК и СП.
Гражданин, достигший предельного возраста, должен явиться туда лично и подать заявление о снятии с воинского учета, в которой нужно указать основания для снятия.
Вместе с заявлением он должен приложить следующие документы:
- паспорт гражданина Украины,
- военный билет или временное удостоверение военнообязанного.
После этого военный комиссариат проверяет представленный пакет документов на соответствие установленным требованиям, в частности, проверяет возраст и другие необходимые данные. А тогда принимает решение о снятии с воинского учета и вносит его в личное дело военнообязанного.
Затем в военный билет или временное удостоверение вносят соответствующие отметки, что гражданин снят с воинского учета, а значит, освобожден от воинских обязанностей.
После этого он получает свои документы с соответствующими отметками и больше не подлежит призыву или мобилизации.