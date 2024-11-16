Эта процедура включает несколько важных этапов. О том, как сняться с воинского учета по возрасту, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Дію".

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Как сняться с воинского учета по возрасту

Законом Украины определен предельный возраст пребывания на воинском учете в зависимости от воинского звания и состава запаса.

Таким образом основные категории и соответствующие возрастные границы выглядят так:

  • рядовой состав – 60 лет,
  • сержантский и старшинский состав – 60 лет,
  • младший офицерский состав – 60 лет,
  • старший офицерский состав – 60 лет,
  • высший офицерский состав – 60 лет.

Процедура снятия с воинского учета по возрасту предусматривает несколько этапов:

  1. Оповещение военнообязанного.
  2. Подача заявления и других необходимых документов.
  3. Рассмотрение заявления.
  4. Принятие решения.
  5. Внесение изменений в военно-учетный документ.
  6. Получение результатов.

Поэтому, когда военнообязанному исполняется 60 лет, ему сообщают о необходимости снятия с воинского учета. Он может сделать это через ТЦК и СП.

Гражданин, достигший предельного возраста, должен явиться туда лично и подать заявление о снятии с воинского учета, в которой нужно указать основания для снятия.

Вместе с заявлением он должен приложить следующие документы:

  • паспорт гражданина Украины,
  • военный билет или временное удостоверение военнообязанного.

После этого военный комиссариат проверяет представленный пакет документов на соответствие установленным требованиям, в частности, проверяет возраст и другие необходимые данные. А тогда принимает решение о снятии с воинского учета и вносит его в личное дело военнообязанного.

Затем в военный билет или временное удостоверение вносят соответствующие отметки, что гражданин снят с воинского учета, а значит, освобожден от воинских обязанностей.

После этого он получает свои документы с соответствующими отметками и больше не подлежит призыву или мобилизации.