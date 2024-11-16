24 Канал первым взял интервью у Баника в новой его роли. Сейчас он не является сотрудником Министерства цифровой трансформации, не выполняет никаких задач там – просто остается в штате. И говорит, что чувствовать страх не стыдно и не плохо – плохо делать его доминирующим в себе.

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Что делать, если я боюсь армии: советы от Баника

Поскольку рано или поздно пройдут службу все (я вот уже), то не надо сидеть и ждать повестку, которая тебя найдет. Не надо ждать, что кто-то вместо тебя примет решение, где ты будешь служить, кем, какие у тебя будут задачи и в каком подразделении. Ты можешь сделать этот выбор самостоятельно,

– сказал Баник.

Он подчеркнул, что можно спросить знакомых, которые служат, где более благоприятные условия. А тогда уже выбрать, кем и где быть. Это главное.

"Бояться – абсолютно нормальная вещь. Я даже не уверен, взяли ли бы мы в подразделение абсолютно бесстрашного человека, потому что это наоборот может создать какие-то дополнительные риски", – добавил Баник.

В то же время заметил: кроме страха, у человека есть другие чувства. Например, чувство долга перед Родиной или долга перед семьей.

"Самое главное – выбрать, что в тебе будет доминировать, что будет нести силу, а не страх", – подытожил он.