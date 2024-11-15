Чем дольше длится полномасштабное вторжение, тем, к сожалению, меньше добровольцев присоединяется к Силам обороны. Однако даже на третьем году Великой войны в армию идут мотивированные люди, оставляя свою гражданскую жизнь, привычную профессию, окружение. Это собственным примером доказывает Мстислав Баник.

В 2019 году он пришел в Министерство цифровой трансформации под руководством Михаила Федорова и сформировал и возглавил амбициозную команду, которая начала работу над приложением Дия – государством в смартфоне. Уникальный проект, не имеющий аналогов в мире, за последние несколько лет значительно облегчил жизнь всех украинцев, существенно упростив бюрократические процессы.

Но в феврале 2024 года Мстислав Баник решил вступить в ряды Вооруженных Сил Украины., хотя и имел бессрочную бронь от мобилизации. А после учений в Великобритании присоединился к подразделу CODE 9.2. Сейчас Мстислав Баник – командир отделения ударных беспилотных авиационных комплексов, роты ударных БПЛА CODE 9.2 3-го штурмового батальона 92 отдельной штурмовой бригады имени Ивана Сирко и имеет звание младшего сержанта.

С момента подписания контракта прошло более полугода, однако общается с журналистами в статусе военнослужащего Мстислав Баник впервые.

О решении идти на службу, военных буднях, поддержке со стороны родных и коллег из Министерства руководитель по развитию электронных услуг в Минцифре и военнослужащий рассказал в эксклюзивном интервью 24 Каналу.

Сегодня мы предлагаем вам первую часть интервью с Мстиславом Баником. Вторая часть разговора о подразделе CODE 9.2, роли дронов на войне и операции в Курской области читайте в понедельник, 18 ноября, на сайте 24 Канала.

"Государственная граница Украины. Проход запрещен". Именно такая надпись на табличке на месте нашего разговора с Мстиславом Баником – мы на границе между Украиной и Курской областью России. И в момент записи разговора мы еще не знали, что приехали сюда именно в день массированной атаки россиян на позиции Сил обороны. Поэтому говорили под звуки обстрелов и гул военной техники.



Мстислав Баник и журналисты сайта 24 Канала на государственной границе Украины

"Подписал контракт, потому что мобилизовать не могли": как и почему Баник пошел в армию

Первый вопрос будет достаточно предсказуемым, но как вам ваше изменение профессии?

На самом деле нормально. Сейчас время такое – нужно защищать Родину. Помните, у Тартака была такая песня: "Когда война врывается в дверь, не защитят слова и печати на бумаге. Нужно уходить, нужно брать оружие и право на жизнь отстоять в горне боя". Я вот думаю, что это и есть главное, а смена профессии – это уже второстепенное. Как можно оставаться в стороне от защиты Родины в такие исторические времена? Как потом смотреть в глаза детям?

Как руководитель департамента в Минцифре, вы были забронированы от мобилизации. И все же решили добровольно вступить в ряды ВСУ в то время, когда многие наоборот ищут любую возможность получить бронь. Что стало для вас толчком пойти в армию?

Все очень просто – это ценности, в которых я нахожусь. В 2019 году я ушел из бизнеса в команду к Михаилу Федорову, стал его советником, а затем пошел на государственную службу, чтобы сделать что-то для страны и людей. Теперь пошел воевать. Это система моих ценностей.

Теперь, когда идет война, я продолжаю быть последовательным и верным себе. Это было не сложное решение. С самого начала полномасштабного вторжения я понимал, что рано или поздно наступит момент, когда я уйду в армию, как только мне разрешат обстоятельства. Так я и поступил. Я был бессрочно забронирован. Поэтому, чтобы попасть в ВСУ, я подписал контракт, потому что мобилизовать меня не могли никоим образом. Уже на основе подписанного контракта я освобожден от полномочий и служу в Вооруженных Силах.

Как на ваше решение отреагировали родные и коллеги из Минцифры?

Жена сказала, что она не удивлена. Сказала, что знала, за кого выходила замуж. Тем более у меня папа и дедушка – военные. Поэтому мне достаточно понятно, что такое служить для защиты Родины.

Что касается коллег, то, конечно, все были в шоке. Не могу сказать, что Михаил Федоров и первый заместитель Алексей Выскуб отпускали меня с легким сердцем, но они, безусловно, поддержали меня. Я отправился служить спокойно с поддержкой семьи и с поддержкой на работе.

Был ли у вас разговор с министром Федоровым, прежде чем вы отправились в учебный центр? Возможно, он давал какие-то наставления или советы?

Разговор, конечно, был. Его не могло не быть, ведь я был одним из ключевых менеджеров в Минцифре. Понятное дело, что я не мог не предупредить министра и ключевую команду о решении, которое принял. Поэтому разговор был. Министр хотел убедиться, что это не какое-то спонтанное решение, не эмоциональный выбор.



Мстислав Баник и Михаил Федоров на первом Diia Summit / Фото Минцифры

Общаетесь с командой и министром сейчас?

В общем мы поддерживаем общение. Поскольку мое руководство сейчас – это мои командиры сейчас здесь в CODE 9.2, в батальоне и бригаде, и я не являюсь сотрудником Министерства цифровой трансформации и не выполняю никаких задач там, а остаюсь в штате, то мы общаемся чисто с человеческой точки зрения. Спрашивают, жив ли я, здоров ли, нужна ли какая-либо поддержка.

Министр интересуется и команда, с которой я работал, тоже. Было бы странно, если бы после стольких лет и проектов они не беспокоились обо мне.

Вы долгое время, с момента создания, руководили Дией – это крупный и масштабный проект, который и сейчас не стоит на месте. Возможно, к вам иногда обращаются коллеги, просят советов по рабочим вопросам? Или сейчас работа происходит полностью независимо от вас?

Самой главной предпосылкой, чтобы я пошел в армию, было то, что моя команда стала достаточно самостоятельной. Это как раз о том, что я говорил – пойду, как сложатся происшествия. У нас в начале вторжения в 2022 году было много проектов, которые я просто не мог оставить. Да и последний год я много времени провел в командировках.

Наша команда – это абсолютно талантливые люди, которые работали и развивались все эти годы и сейчас они работают самостоятельно. Теперь я о некоторых новых проектах Дии узнаю уже из новостей.

"Это не было случайно": как Мстислав Баник выбирал подразделение

Как долго длился ваш процесс подготовки и присоединения к рядам Вооруженных Сил? Как это происходило?

Решение поставить на паузу государственную службу и воевать я принял во время обучения на лидерской программе в США в феврале. После возвращения в Украину я еще раз все взвесил и начал выбирать подразделение. Я подошел к этому вопросу с умом. То есть это не было случайно, типа рулетки или еще чего-нибудь. Пересекаясь с разными военными, я узнавал о разных бригадах, об обстановке в них, морально-психологическом состоянии, работе с командирами и так далее. Да и работая в Минцифре и имея незначительное отношение к проекту "Армия дронов", я, конечно, знал о существовании различных подразделений.

А вот, собственно, о бригаде. Это был ваш целенаправленный выбор или, возможно, случай судьбы? Почему CODE 9.2?

До того как окончательно принять решение идти в армию, я даже ездил посмотреть, как выглядит "работа" в одном из подразделений в Запорожском направлении. Но уже тогда меня заинтересовал CODE 9.2– тогда взвод, а теперь уже рота ударных беспилотных авиационных комплексов 3 штурмового батальона 92 отдельной штурмовой бригады.

Я тогда пообщался с разными людьми и получил подтверждение своего выбора. Когда я сказал одному человеку, который глубоко в теме работы всех подразделений БПЛА, что собираюсь идти в CODE 9.2, мне сказали: "Это хороший выбор! Это клуб людей, которые уважают друг друга, которые внимательно относятся к своей работе. Это место, где не будет армейщины, а будет уважение и большая командная работа". После этого я подал заявку в подразделение и прошел собеседование, после которого взял небольшой тайм-аут. Где-то неделю обдумывал все, а дальше позвонил главному сержанту и сказал, что я готов начинать. Он сделал мне отношение, и я приехал в ТЦК подавать все документы.

Уже в процессе я узнал, что CODE 9.2 – это одно из самых эффективных подразделений ударных БПЛА в Украине. Горжусь, что служу именно здесь.

Подробнее о подразделе CODE 9.2 читайте во второй части нашего разговора, которая вскоре появится на сайте.

Как долго длился ваш процесс подготовки и присоединения к рядам Вооруженных Сил? Как это происходило?

Я заранее подготовил все документы, анализы для ТЦК и ВВК и "оформились" за пару часов. В ТЦК все было замечательно – вежливо, приветливо. Для подписания контракта необходим большой набор документов, автобиографии, а также пройти определенные тесты.

Затем я поехал домой и несколько недель ждал информацию о дате отправки в учебный центр. Уже в учебном центре подписал контракт и началась моя служба в армии.



Мстислав Баник / Фото 24 Канала

Через несколько недель после подписания началась базовая всеобщая военная подготовка. Почему только спустя несколько недель? Потому что сначала мы получили экипировку и нас разместили в учебном центре.

Через некоторое время я поехал в Великобританию, там прошел БЗВП в рамках операции Interflex. Очень доволен уровнем подготовки, обеспечения, знаний и навыков. Мы не вылезали из полевых выходов и целыми днями только тренировались – было очень много тактики, штурмов в разных локациях и условиях, много стрельбы.

Как только закончилось мое обучение там, я вернулся в Украину в учебный центр. А оттуда представитель бригады меня забрал сюда – в 92-ю бригаду.

Справка! Interflex– британская программа подготовки украинских военнослужащих, организованная Соединенным Королевством и организацией Объединенного экспедиционного корпуса. Программа работает с июля 2022 года.

"Никаких поблажек": влияет ли медийность на военную службу

Были ли варианты, кроме CODE 9.2? Возможно, были бригады, которые приглашали вас к себе на службу? Потому что часто бывает так, что подразделения хотят иметь у себя медийных военных, ведь это можно использовать в дальнейшем рекрутинге. Поступали ли вам такие предложения?

Я пошел совершенно обратным путем. Я никак не использовал свою медийность. Вообще. У меня не было такой цели.

Как это проявлялось в учебном центре? Большинство людей не знали, кто я. Конечно, меня могли узнать некоторые мои собратья. Какая-то часть узнала окончательно где-то на середине обучения в Великобритании, и то не все.

И так же здесь у меня не было никаких поблажек. У нас с командиром был совершенно искренний разговор о том, что не имеет значения, кем ты был в гражданской жизни. Есть значение, как ты можешь быть полезным, что ты можешь сделать для подразделения уже здесь. Я согласен с этим полностью, поэтому я даже не рассматривал вариант, что иду защищать Родину и использовать свое лицо для медийности какого-то подразделения. Даже здесь не все знают, кто я такой. Кто-то узнает постепенно, я не слежу за этим.

Придя в CODE 9.2, я начал с самого низа, с самой простой службы – заряжал и менял батареи на дронах. Затем дорос до инженера по боеприпасам, ездил на боевые выходы, где снаряжал дроны для выполнения боевых задач. И только со временем проявил инициативу – предложил запустить новое направление по работе с FPV-дронами. Мне дали шанс, и вот с августа в CODE 9.2 работает направление FPV, а я стал младшим сержантом и командиром отделения. Для меня это большая честь и большое доверие.

Вижу, у вас позывной "Скай". Почему именно такой и как вы его получили– выбрали сами или вам его дали собратья?

В моей ситуации несколько разных факторов сошлись к одному. Сначала я долгое время использовал "Скайуокер", как из "Звездных войн". И придя в подраздел, который работает с ударными БПЛА, так получилось, что "Скайуокер" сократился до позывного "Скай". И все сошлось, потому что это работа в небе, работа с бортами. И это все еще отсылка к последовательным ценностям Люка Скайвокера, который боролся против плохого, несмотря на все обстоятельства, которые были вокруг него.



Мстислав Баник, он же – "Скай" / Фото 24 Канала

"Представление о войне немного обезображено": как дроны изменили ситуацию на фронте

Как часто пишет западная пресса, дроны полностью меняют войну как таковую и потому нынешняя российско-украинская война отличается от любых войн, которые были раньше. Но если говорить по факту, то даже сейчас война по сравнению с 2022 годом абсолютно изменилась. Думаю, как гражданский вы в свое время имели какие-то мысли о том, что происходит в зоне боевых действий (в классическом понимании). Чувствовали ли вы разницу, когда стали военным и попали в боевую бригаду?

В гражданской жизни представление о войне несколько искажено. Почему? Потому что большое количество информации не раскрывается: о том, как работают разные подразделения, как работают те же дроны, другие виды оружия и так далее. Огромное количество информации нужно где-то искать, находить или же бывает и такое, что из соображений эффективности применения этой информации – ее немного.

Как гражданский, ты видишь видео пехотинцев, видео "Азова", 3-й штурмовой, знаешь, что есть артиллерия. Читаешь новости о поражениях дронами, но у тебя нет полноты картины. Ты думаешь, что, пойдя служить, будешь либо бегать штурмовиком, либо сидеть в окопах, либо, может, представиться какая-то техника или управление дроном. А разной работы в армии очень много.

Первое, что точно отличалось от моих представлений, – это то, что многие люди занимаются колоссальным количеством работы, о которой я даже не подозревал. Это касается вообще всех войск, всех задач. И часто это такие задачи, которые не попадут на видео в TikTok или YouTube.

Второе, относительно дронов. Все мы любим на видео смотреть "победу"– успешно пораженную технику, склад боеприпасов, подбитую технику и так далее. Я хочу, чтобы все поняли, что служба, связанная с беспилотниками, – это все равно не простая служба. Ты все так же ездишь на боевые выходы, все так же существуют угрозы твоей жизни. На каждый вылет FPV-дрона, который залетает во вражескую технику и который вы видите на видео, приходится огромное количество неуспешных вылетов. Часто эффективность успешно выполненных задач на FPV может достигать 30 – 50% от количества вылетов, потому что существует РЭБ, радиогоризонты и так далее. Есть большое количество составляющих и это большая упорная работа каждый день.

И третий момент – в этой сфере нужно каждый день адаптироваться и развиваться. То, что у тебя работает сегодня, завтра вообще может дать нулевой результат. У нас были такие ситуации: ты просто не можешь полететь, и нужно понять, как адаптироваться к новым условиям, потому что может появиться (у россиян – 24 Канал) новый тип РЭБа или еще что-то.

Четвертый момент. Как гражданский ты время от времени читаешь технические характеристики дронов и ракет, особенно новых, какие только изобрели и выполняют какие-то задачи. А потом выясняется, что этот дрон имеет дальность всего 5 километров. А враг, например, за 8.

К сожалению, иногда мы сталкиваемся с такими ситуациями. К нам обращаются разные производители и предлагают опробовать их новую технологию, которую они внедряют в связи, платах инициации. В полигонных условиях они могут себя отлично проявлять, но в боевых условиях эффективность нулевая.

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"Хочу видеть результат": почему среди добровольцев популярна должность оператора БПЛА

Мы часто говорим с представителями рекрутинговых центров и там говорят, что самой популярной среди людей сейчас является должность оператора БПЛА. По вашему мнению, в чем причина такой популярности? Существование стереотипов о том, что "дронщики" далеко от передовой? Или все же из-за той эффективности, какую проявляют беспилотники?

Я думаю, причин несколько. Первая, безусловно, – это стереотип, что, как пилот дрона или как член экипажа беспилотника, ты находишься на каком-то расстоянии от линии фронта и у тебя объективно есть больше шансов уберечь жизнь. С одной стороны это так, а с другой – ситуации бывают совершенно разными, и это не гарантирует, что ты всегда будешь где-нибудь на расстоянии. И это тем более не значит, что ты будешь сидеть, например, в областном центре в офисе и оттуда будешь управлять дроном.

Вторая причина, – это как раз то, что люди недостаточно владеют информацией о том, кем можно стать в армии.

Но, безусловно, люди хотят видеть результат своей работы. Поверьте, я это вижу по глазам своих собратьев – когда ты не достигаешь результата ежедневно, ты реально чувствуешь себя некомфортно, думаешь, что не так. У нас, например, несколько дней была плохая погода, поэтому мы не могли летать ночью. А ребята все равно пробовали летать каждый час! И на следующий день, когда погода улучшилась и уже были вылеты, я понял, что они испытывают эту жажду к уничтожению врагов, к достижению результата.

И поскольку люди видят в совершенно разных подразделениях успешное применение дронов, они говорят: "Если я пойду служить, то, конечно, – я хочу видеть результат своей работы. Я хочу видеть пораженную технику. Я хочу видеть мертвого врага". И я думаю, что это также один из важных критериев, почему военные выбирают именно профессию оператора БПЛА.

"Это не первая попытка": могла ли Украина избежать войны с Россией

Это интересный момент – какая может быть мотивация у военных и какой результат от службы они хотят видеть. Но, к сожалению, сейчас в обществе нет ощущения подъема, которое было, например, в 2022 году. Соответственно и мотивации у потенциальных новых бойцов где-то не хватает. И все же мотивация важна. И здесь, наверное, самое важное – это дать самому себе ответ на вопрос: "За что и за кого мы воюем?". Что вы отвечаете себе на это?

Все очень просто. Мы воюем за свободу, за свою независимость. Мы сражаемся за свою землю. Я хочу продолжать ездить во все уголки Украины, в которых бывал. Хочу дальше чувствовать себя свободным человеком. Я не воюю за кого-то конкретного, потому что это захватническая война. Россия вторглась к нам и мы воюем за свои семьи, за своих родных.

А как считаете, возможно ли вообще избежать большой войны?

Это не первая попытка России захватить Украину. И мы знаем, что это длится уже сотни лет. Избежать войны было невозможно. Ну разве что вернуть Януковича, сделать его президентом, отказаться от всех наших европейских ценностей, отказаться от свободы А это невозможный для нас сценарий, поэтому и избежать войны тоже было невозможно.

И хочу сказать, что сейчас у нас происходят очень сильные исторические события. И с одной стороны, это достаточно хорошо быть их частью.



Мстислав Баник / Фото 24 Канала

"Не все мужчины должны быть на фронте": об экономическом бронировании

Сейчас в информационном поле активно обсуждается экономическое бронирование. Как вы относитесь к этой инициативе?

Я хорошо воспринимаю все, что пойдет на пользу государству и пойдет на пользу в войне. Если депутаты, соответствующие комитеты, Министерство экономики, Министерство финансов усматривает в этом какой-то смысл – у них точно есть определенные расчеты и обоснования. И, скорее всего, некоторые международные организации также проводили свои расчеты. Поэтому если это целесообразно, тогда да.

Я не скажу, что все мужчины должны быть на фронте. Должен быть какой-то определенный баланс. И я уверен, что и в этом плане он тоже будет.

Некоторые военные рассказывают, что когда приезжают в Киев или любой другой тыловой город, их многое бесит, ведь чувствуют, как будто войны просто нет или для людей она словно закончилась. Какие у вас ощущения и как относитесь к спокойной жизни, насколько она возможна, в отдаленных от фронта городах?

Во-первых, я хорошо к этому отношусь. Если задать этот вопрос с другой стороны, ответ достаточно очевиден, даже не надо спрашивать: "Хочу ли я приезжать домой в Киев в отпуск в военный город?" – Нет. Когда я хочу приезжать домой, я хочу быть в мирном городе. Я поддерживаю то, что работают заведения, работает все. Это абсолютно замечательно.

Во-вторых, почему я считаю, что это хорошо? Возьмем в пример эти же заведения – благодаря им так или иначе работает экономика, платятся налоги, есть рабочие места, люди чем-то заняты. То есть это все хорошо и страна не находится в упадке.

И последний единственный аспект, который мне, как военному, хотелось бы, чтобы учитывали люди, живущих в гражданских городах, – это их роль в войне и тот вклад, который они делают.

Разумеется, я не поддерживаю позицию тех людей, которые пытаются избежать войны. У всех нас случаются какие-то люди, которые говорят: "Я не читаю новости, они меня огорчают" или еще что-то. Конечно, это раздражает. И это достаточно справедливо, что это раздражает. Но те же люди, которые ходят по кафешкам или еще где-то, могут донатить, могут волонтерить, они могут помогать кому-то одному или помогать целым подразделениям. Они могут действительно работать в компаниях, которые работают на украинский ВПК. Никто не ходит с табличкой или своей трудовой книжкой в ресторан в Киеве. И люди, которые пришли поужинать в какое-нибудь заведение, могут быть людьми, которые прямо сегодня занимались разработкой тех дронов, на которых мы будем лететь завтра. Поэтому я к этому отношусь достаточно положительно. Главное, чтобы люди в гражданских городах, которые живут гражданской жизнью, помнили, что есть война, что надо вносить свой вклад, а не игнорировать то, что происходит.

"Понимал, куда иду": меняет ли война людей

Одно из ваших сообщений в соцсетях было о том, что части парней, с которыми вы проходили базовую военную подготовку, к сожалению, уже нет. В этой войне мы часто теряем родных, друзей, коллег. С вашего собственного, хоть и болезненного, опыта, можете сказать, можно ли вообще научиться воспринимать потери?

Каждый из моих побратимов по БЗВП знал и понимал, куда идет, ведь это война. В какой-то момент мы вообще просто начали шутить на эту тему. Потому что есть вещи, на которые ты можешь лишь частично влиять. То есть можно заботиться о своей безопасности, безопасности своих собратьев. Можно лишний раз не подвергать себя каким-то рискам. Однако в любом случае – это война. Здесь есть боевые задачи. Здесь есть риски. Враг пытается тебя убить.

Безусловно, это печально. Но я не хотел бы, чтобы мы относились к этому исключительно с точки зрения печали, страданий или ощущения безысходности, а наоборот – чтобы мы понимали, что они уже отдали нам, тем, кто жив, самое дорогое, что у них было – свою жизнь. И мы не можем нивелировать их роль, а должны продолжать делать свой вклад в войну, чтобы их жертва не была напрасной.

Каждый наш день сейчас неопределенный. Не знаешь, что будет завтра. Но это не останавливает от планов на будущее, мечтаний и так далее. Есть ли у вас сейчас какие-то планы на время, когда вернетесь из армии? Не строите ли их?

Сложно сказать. С одной стороны, вроде бы есть какие-то общие вещи. Однако в целом, честно говоря, армия меня научила, что очень сложно что-то планировать далеко вперед. Поскольку что угодно может происходить сейчас, пока мы с вами разговариваем. И надо постоянно быть, скорее, в операционных задачах, чем в каком-то долгосрочном планировании, особенно своей жизни.



Мстислав Баник / Фото 24 Канала

Сказать, что я сейчас думаю: "Да, закончу службу в армии, буду чем-то заниматься, еще как-то проводить время?". Нет, я сосредоточен на текущих делах.

Когда с тыла приходишь в армию, конечно же, ощущается изменение среды – нет привычных бытовых вещей, а само понятие комфорта меняется. Как вообще эта адаптация происходит и как прошла у вас?

Я понимал, куда иду, и понимал, что все свои 29 пар кроссовок с собой точно не возьму. Здесь ты учишься все время уменьшать количество вещей, какие у тебя есть. С одной стороны, тебе хочется обеспечивать себе комфорт, а с другой стороны ты должен понимать, что нужно поменьше вещей, чтобы быть мобильным и при необходимости в любой момент поехать на другое направление.

К чему еще я здесь привыкаю? Спать отрывками. Нет такой роскоши, чтобы лечь спать вечером и проснуться утром. Есть определенные задачи, даже не боевые, которые нужно выполнять ночью.

Как считаете, изменились ли вы за время пребывания в Вооруженных силах? Например, ваши взгляды, характер или еще что-нибудь?

Первое – я стал более решительным и меньше времени трачу на принятие каких-либо решений. Привыкаю работать в еще большей ответственности. С одной стороны остаюсь собой, а с другой – адаптируюсь к разным условиям.

Я учусь у своих командиров – у "Флинта" и "Деда". Это большой дар иметь руководителей, у которых ты можешь учиться. Да и личный состав, с которым я работаю, отличается от моей команды в Минцифре. И это требует других подходов к работе с ними. Это тоже то, чему я учусь и в чем я меняюсь. Честно, я даже никогда не думал, что буду в таких условиях, чтобы так по-своему и так по-новому работать с командой.

А что из своего опыта вы бы сказали тем, кто боится идти в армию?

Бояться – абсолютно нормальная вещь. Я даже не уверен, взяли бы мы в подразделение абсолютно бесстрашного человека, потому что это наоборот может создать какие-то дополнительные риски. Но у человека есть разные чувства. Кроме страха, есть чувство долга перед Родиной, когда ты даешь себе отчет, что нужно ее защищать. Так же есть долг перед своей семьей. Самое главное – выбрать, что в тебе будет доминировать, что будет нести силу, а не страх.

А поскольку рано или поздно пройдут службу все, я вот уже, то не надо сидеть и ждать повестку, которая тебя найдет. Не надо ждать, что кто-то вместо тебя примет решение, где ты будешь служить, кем, какие у тебя будут задачи и в каком подразделении. Ты можешь сделать этот выбор самостоятельно. У каждого из нас есть кто-то, кто сейчас служит. Ты можешь поинтересоваться, где более благоприятные условия или еще что-то, и, соответственно, выбрать кем и где быть. Это самое главное. Не стыдно и не плохо испытывать страх. Плохо делать его доминирующим в себе.



Мстислав Баник / Фото с фейсбук-страницы военнослужащего