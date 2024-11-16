Если Путин потерпит поражение, он будет воспринимать себя как "царя-неудачника", как того, кто не справился. Ведь Петр I и Екатерина II смогли покорить Украину, а "Владимир III" – нет. 24 Канал перескажет содержание колонки Дмитрия Кулебы.

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Путин считает себя Владимиром III

В 2016-2022 годах западные дипломаты и журналисты часто спрашивали украинских чиновников, что Украина готова уступить России ради мира. Это было больше, чем просто любопытство. Это была верхушка политического айсберга, погруженного в веру в то, что мира можно достичь, принеся украинские интересы в жертву России,

– такими словами начал статью дипломат.

Далее Кулеба рассказал, что общался с европейскими и американскими СМИ после победы Трампа – и понял, что три года спустя "мы вернулись к тем же вопросам".

"Больно осознавать, что украинцы могут снова заплатить цену, навязанную теми, кто не понимает ситуации. Какие бы идеи по прекращению войны не возникали у господина Трампа и его окружения, они будут проверены реальностью", – подчеркнул он.

Путин достигает успехов в ползучей оккупации Украины и считает, что Запад слишком слаб, а его стратегия провальная. Впрочем, если бы у Кремля было достаточно собственных сил, он бы не привлекал силы КНДР.

Но российский диктатор борется не только за украинскую землю.

"Путин рассматривает покорение Украины как основную часть своего наследия; любая неудача сделает его первым русским царем, потерпевшим неудачу. То есть неудачником. По ту сторону Атлантики Трамп также не может позволить себе выглядеть слабым. Он должен продемонстрировать всему миру, что его план – каким бы он ни был – намного лучше плана Джо Байдена", – пишет Кулеба.

Но план Байдена все же был половинчатым, поэтому и принес полурезультаты. Поэтому нельзя говорить, что стратегия Байдена является фундаментально ошибочной – она никогда не была реализована полностью.

Если Трамп навяжет нам мир, в Украине возможны беспорядки

В то же время, если Украина проиграет из-за отказа Трампа финансировать Киев, ответственность за это ляжет целиком на Трампа. Он не захочет, чтобы Украина стала вторым Афганистаном.

"Если бы администрация Трампа тогда навязала Украине неприятные условия мира, и если бы господин Зеленский согласился (маловероятный сценарий), часть украинского общества оказала бы сопротивление. Внутренние беспорядки грозили бы внутренним коллапсом страны. Это дало бы Путину победу, которой он давно желал, изобразив Украину как неудавшееся государство – но ответственность за это легла бы непосредственно на Трампа. Он не может позволить, чтобы Украина стала его Афганистаном", – считает экс-министр.

Путин и Зеленский не захотят новых Минских соглашений. Более того: война не закончится, даже если Украина вернет свои территории. Поэтому считать, что идея "территория в обмен на безопасность" сработает – ошибочное мнение.

Выходом на границы 1991 года война не закончится

Война не закончится, если Украина вернется к границам 1991 года или если обе стороны договорятся о новой линии разграничения. Война закончится только тогда, когда Путин признает право Украины на существование как независимого и демократического западного государства. Путин не согласится с юридической потерей своих территориальных достижений, а Украина не может смириться с другим. Так что, даже если будет достигнуто какое-то временное решение, это будет просто пауза перед следующим конфликтом,

– акцентировал дипломат.

Поэтому если для Зеленского и Путина эта война определяет их жизни, для Трампа это возможность показать себя сильным. Иначе ему придется в долгосрочной перспективе возобновить помощь еще более ослабленной и обескровленной Украине.

"Те, кто стремятся к деэскалации во главе с новоизбранным президентом, могут быть ошеломлены, увидев полную противоположность в ближайшие месяцы. Сейчас и Зеленский, и Путин рассматривают Трампа как свой шанс склонить чаши весов в свою пользу. Трамп, в свою очередь, будет вынужден следовать за ними в эскалации собственной линии", – предположил Кулеба.

Он завершил: "вместо того, чтобы сосредотачиваться на том, на что согласится Украина, единственным жизнеспособным путем вперед должно быть принуждение России к миру".