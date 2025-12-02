Однако подразделения Сил обороны Украины продолжают оборонительные операции на сложных участках фронта, в частности в Покровске, Волчанске и Купянске. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Как в Генштабе прокомментировали российские заявления?

По данным Генштаба, заявления о "захвате" Покровска, Волчанска и Купянска российской армией не соответствуют действительности. Речь идет лишь об очередной попытке Кремля использовать снятый на видео "флаговтик" с пропагандистской целью для влияния на участников международных переговоров.

В Покровске Силы обороны удерживают северную часть города по линии железной дороги. Там продолжаются поисково-штурмовые действия для ликвидации очагов врага. Россияне несут значительные потери. Только за прошедшие сутки на Покровском направлении украинские воины обезвредили 104 оккупанта.

В частности, подразделения военные уже зачистили группу, которая под прикрытием тумана подняла российский триколор в одном из районов города. Кроме этого, они организуют дополнительные логистические пути в районах Покровска и Мирнограда для поставки на позиции всего необходимого.

По данным Генштаба, напряженной остается ситуация и в Волчанске на Харьковщине. Россияне не оставляют попыток продвинуться в этом населенном пункте, применяя малые пехотные группы, ударные БпЛА и артиллерию. Однако украинские защитники стойко удерживают позиции.

Коротко о главных событиях на фронте