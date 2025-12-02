Однак підрозділи Сил оборони України продовжують оборонні операції на складних ділянках фронту, зокрема у Покровську, Вовчанську та Куп’янську. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Як у Генштабі прокоментували російські заяви?

За даними Генштабу, заяви про "захоплення" Покровська, Вовчанська та Куп’янська російською армією не відповідають дійсності. Ідеться лише про чергову спробу Кремля використати знятий на відео "флаговтик" з пропагандистською метою для впливу на учасників міжнародних переговорів.

У Покровську Сили оборони утримують північну частину міста по лінії залізниці. Там тривають пошуково-штурмові дії для ліквідації осередків ворога. Росіяни зазнають значних втрат. Лише протягом минулої доби на Покровському напрямку українські воїни знешкодили 104 окупанти.

Зокрема, підрозділи військові вже зачистили групу, яка під прикриттям туману підняла російський триколор в одному з районів міста. Окрім цього, вони організовують додаткові логістичні шляхи в районах Покровська та Мирнограда для постачання на позиції всього необхідного.

За даними Генштабу, напруженою залишається ситуація й у Вовчанську на Харківщині. Росіяни не полишають спроб просунутися в цьому населеному пункті, застосовуючи малі піхотні групи, ударні БпЛА й артилерію. Однак українські захисники стійко утримують позиції.

Коротко про головні події на фронті