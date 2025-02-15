На третій рік повномасштабної війни, воєнного стану та загальної мобілізації проблема нових кадрів в армії постає дуже гостро. Охочих долучитися до війська зараз набагато менше, аніж було, наприклад, у 2022 році. І попри це, Україна вимушена вести війну проти Росії, яка переважає нас у кількості живої сили та техніки.

На тлі цього західні партнери, зокрема США, наполягали на тому, аби Україна знизила мобілізаційний вік, верхня межа якого зараз 25 років. На такий крок українська сторона іти відмовилася. Однак ідея залучити більше молоді, котра не підпадає зараз під мобілізацію, залишилася і навіть розвинулася.

Міністерство оборони анонсувало нові контракти на 1 рік для громадян віком від 18 до 24 років. Підписавши цей контракт, новобранці отримають додаткові виплати та соціальний пакет, а опісля завершення контракту можуть обирати – підписувати новий чи завершувати службу з відстрочкою від мобілізації на рік.

Та не все так гладко. Ідея цього контракту викликала різкі обговорення серед військових. І хоч дехто підтримує новий спосіб залучення молоді до війська, більшість все ж говорять про справедливість щодо тих військових, які в молодому віці пішли захищати Україну, не маючи жодних "плюшок" – ні після повномасштабного вторгнення, ні особливо за час АТО, ООС.

Тож як працюватиме нашумілий "контакт 18 – 24" на практиці, що про нього кажуть у Міноборони, що про контракти думають чинні військові та чи спрацює ідея з ним для армії – розповідає 24 Канал.

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Мільйон і рік служби: що обіцяють молодим контрактникам

"Контракт 18 – 24" анонсували на початку 2025 року, а 11 лютого Міністерство оборони представило, як він виглядатиме. Це річний контракт для чоловіків та жінок віком від 18 до 24 років, який передбачає фінансові виплати та соціальний пакет.

Найперше – новобранці, які підпишуть контракт, отримають фінансові бонуси у вигляді 1 мільйона гривень.

200 000 гривень одразу після підписання контракту;

300 000 – після завершення БЗВП та фахової підготовки;

500 000 – після завершення контракту.

Ці виплати відбуватимуться паралельно із наданням грошового забезпечення до 120 тисяч гривень, які передбачене для військовослужбовців, та доплат за бойові завдання. Сумарно за рік контракту можна заробити до 2 мільйонів гривень.

Крім грошей, контракт також надає такі переваги:

безкоштовний проїзд у всіх видах транспорту;

комунальні пільги;

право на виїзд за кордон після завершення контракту і відстрочка на 1 рік від мобілізації;

можливість самостійно обрати місце для проходження ВЛК;

вибір частини та спеціальності.

За підписання контракту та проходження служби відповідно до його умов держава також обіцяє новобранцям:

іпотеку під 0,0% річних в межах програми єОселя;

компенсацію оренди житла на час служби;

медичне забезпечення, стоматологія і зубопротезування;

можливість здобути вищу освіту на бюджетній формі навчання.

"Контракт 18 – 24" / Інфографіки Міноборони

Однак, звісно, до охочих підписати контакт є і складні вимоги.

Лише бойові посади: які умови контракту 18 – 24

Поки проєкт з залученням молоді у військо на контрактній основі є новим, то і діє він поки що не на усі підрозділи Сил оборони. Генеральний штаб визначив 6 бригад, до яких можуть долучитися новобранці:

72-та окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців;

95-та окрема десантно-штурмова бригада;

38-ма окрема бригада морської піхоти ВМС ЗСУ;

28-ма окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу;

10-та окрема гірсько-штурмова бригада "Едельвейс";

92-га окрема штурмова бригада імені Івана Сірка.

Важливо. Ми звернулися по коментарі до усіх зазначених вище бригад, але там поки що не коментують нові контракти. Проте відомо, що вже є чимало охочих віком до 24 років, які висловили бажання долучитися до цих підрозділів і підписати відповідні контракти.

Чоловіки та жінки, які хочуть підписати однорічний контракт, можуть обрати з переліку представлених бригад конкретну посаду, але їх перелік також обмежений. В ефірі національного телемарафону речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін уточнив конкретний перелік.

Це посади бойові, посади, які передбачають ризик. Це посади стрільця, старшого стрільця, стрілець-снайпер, стрілець-санітар, помічник гранатометника, гранатометник, старший гранатометник, розвідник, старший розвідник,

– зазначив Дмитро Лазуткін.

Тобто мова йде виключно про бойові посади у бойових бригадах.

Крім того, у Міноборони зазначають, що можуть відмовити охочим підписати контракт – якщо вони не підходять за станом здоров'я, мають залежності від шкідливих речовин тощо. Тобто потенційним новобранцям потрібно готуватися до ретельних перевірок на військово-лікарській комісії.

Після підписання контракту на новобранців чекають 45 днів базової військової підготовки, 14 днів фахової підготовки та 14 днів адаптації у бригаді.

Рівні умови чи ігнорування: а як щодо тих, хто вже служить

Раніше мобілізація стосувалася військовозобов'язаних громадян, віком від 27 років, згодом мобілізаційний вік знизили до 25 років. Однак зараз в українській армії служить величезна кількість людей, які підписали контракт і на той момент не те, що недосягли мобілізаційного віку, а взагалі лиш стали повнолітніми.

Тому анонс нових контрактів викликав цілком справедливе питання – чи отримають гарантії, передбачені контрактом 18 – 24, ті, хто в такому віці долучився до війська раніше. І мова йде не лише про тих військовослужбовців, яким ще немає 25, а й тим, хто старший, але на момент підписання контракту не досягнув мобілізаційного віку.

В ефірі 24 Каналу речник Міноборони Дмитро Лазуткін заявив, що виплата 1 мільйона гривень також буде передбачена для військових, які приєдналися до Сил оборони до 25-річного віку. Ця виплата буде одноразовою, оскільки контракт підписано, а БЗВП пройдено. Однак для цього теж будуть умови.

Умовою отримання винагороди для цієї категорії військовослужбовців є безпосередньо їхня участь у військових діях впродовж 6 місяців, а також відсутність фактів притягнення до кримінальної, адміністративної або дисциплінарної відповідальності. Нагорода також буде виплачуватися і у разі невиконання умови щодо шестимісячної участі у бойових діях у випадку поранення або перебування у полоні,

– заявив Лазуткін.

Пояснення Дмитра Лазуткіна щодо "Контракту 18 – 24": дивіться відео

Однак поки що залишається незрозумілим, як працюватиме механізм. Дмитро Лазуткін зазначив, що цей момент буде прокомуніковано згодом. Також немає уточнень щодо того, чи одноразова виплата стосується лише тих, хто приєднався до Сил оборони після початку повномасштабного вторгнення, чи й про тих, хто був учасником АТО та ООС. І хоч кількість захисників, які вступили в армію до досягнення 25-річного віку і брали участь в боях на фронті, невідома, та можна точно сказати, що таких військових – тисячі.

Також складність питання полягає у тому, що поки що в межах нового проєкту контрактів Міноборони та Генштаб працюють лише з 6 бригадами. А якщо говорити про виплати чинним військовослужбовцям, то мова йде про чи не всі наявні підрозділи у всіх родах військ.

Ще одним фактором ускладнення є те, що під час повномасштабної війни мобілізаційний вік знижували. До квітня 2024 року під мобілізацію підпадали громадяни, які досягли 27-річного віку. Тобто до того часу люди віком 25 та 26 років долучалися до війська за таким же принципом, як зараз 18 – 24. Тому виникає питання – чи 25-річні та 26-річні громадяни, які добровільно долучалися до війська до зниження мобілізаційного віку, мають право на ці виплати?

Вочевидь, відсутність оголошень щодо конкретних механізмів виплат для чинних військових пов'язана з вище перерахованими нами ускладненнями. І цілком ймовірно, що остаточного варіанту в уряді наразі немає, і там ще триває робота та обговорення по цих питаннях. Тому й механізми будуть представлені згодом.

Хоче, не хоче, вагається: на кого спрямовані нові контракти

Контракт 18 – 24 на тлі кадрових проблем в українському війську та новин про те, що партнери України наполягають на зниженні мобілізаційного віку, виглядає як альтернатива. Замість ухвалення непопулярного рішення щодо мобілізації, держава вирішила заохочувати ту групу людей, яка може підсилити армію. Адже не секрет, що війську потрібно більше молодих, сильних, витривалих і вмотиваних людей.

Якщо брати будь-яку вікову групу, у тому числі з 18 – 24, то її можна поділити на 4 категорії:

ті, хто хоче служити;

ті, хто вагається;

ті, хто не хоче служити;

ті, хто не може служити.

Перша категорія – добровольці. Люди, які разом з ветеранами АТО та ООС сформували кістяк нової української армії після початку повномасштабного вторгнення. Добровольці все ще є і якщо вони долучаються до війська зараз – ймовірно, були фактори, котрі не дозволяли зробити їм це раніше.

Однак очевидно, що нові контракти спрямовані саме на другу категорію людей і заохочувати контракти мають саме їх.

Справедливість & Нові люди в армії: що про контракти думають військові

Нові контракти викликали неоднозначну реакцію серед чинних військових. Особливо серед добровольців, які пішли в армію, коли це було геть непопулярно або одразу, коли почалася велика війна. І на той час їм не те, що не було 25 років, багато кому лиш виповнилося 18, 20, 22.

Але хвиля обурення серед чинних військових має кілька причин. Найперша – ті, хто не підпадав під мобілізацію і підписав контракт раніше (а мінімально він підписується на 3 роки), зараз все одно не має конкретно визначеного терміну служби, оскільки під час воєнного стану контракти продовжують автоматично. Крім того, значна частина контрактів підписана до оголошення демобілізації. На цьому тлі з'являються річні контракти з можливістю звільнитися через рік служби й отримати 1 рік броні від мобілізації.

Та це стосується не лише тих, кому зараз немає 25, але й усіх військовослужбовців, особливо тих, хто зустрів повномасштабне вторгнення на фронті або долучився після 24 лютого 2022 року в перші дні вторгнення.

Аліна Михайлова, військова і керівниця медичної служби "Ульф" першого окремого штурмового батальйону Вовки Да Вінчі ім. Дмитра Коцюбайла, гостро розкритикувала ідею нових контрактів у своєму дописі в фейсбуці. У коментарі 24 Каналу бойова медикиня додала, що ці контракти є несправедливими щодо тих, хто уже служить у війську. За словами Аліни, і вона, і її побратими не мають жодних ілюзій щодо демобілізації. Але нові контракти створюють прецеденти – хтось іде служити на чіткий термін, а хтось уже й не вірить у демобілізацію.

У мене немає ніяких фінансових питань. Я все ще хочу, щоб мені сказали, коли мене відпустять, коли я зможу піти з армії. Зараз виходить так, що всі бійці, які прийшли до цього ("контрактів 18 – 24" – 24 Канал) – вони просто такий собі використаний матеріал. Потрібна свіжа кров і її заманюють таким чином, абсолютно нечесним. З моральної точки зору це абсолютно негарно,

– наголошує Михайлова.

Також військовослужбовиця зазначає, що сама долучилася до війська у 21 рік, а її наречений Дмитро "Да Вінчі" Коцюбайло – ще не маючи 18 років. І вони обоє були добровольцями близько 8 років, без жодних виплат і державних гарантій.

Ми йшли за ідею, тому що цього потребувала наша держава. А якщо зараз молодь потрібно ось таким чином змушувати йти і захищати свою країну, – то у нас є великі проблеми з молоддю і взагалі патріотичним вихованням,

– каже Михайлова.



Аліна Михайлова / Фото з фейсбук-сторінки військової

Аліна Михайлова наголошує, що мобілізація в Україні провалена, зокрема, через відсутність реформи ТЦК та корупцію у ВЛК. Тому, за її словами, потрібен комплексний підхід для того, аби покращити кадрову ситуацію в армії.

Потрібен комплексний підхід до реформ ВЛК, МСЕК, ТЦК і всіх рекрутингових центрів. Сьогодні є підрозділи, в які люди йдуть добровольцями. Це ми, "Вовки Да Вінчі", "Азов", 3-тя штурмова, 47-ма "Магура", підрозділи СБУ. У них є свої рекрутцентри. І якби на базі цих підрозділів створили потужні рекрутингові центри, базову військову підготовку, яка гарантуватиме людині, що її чогось навчать – це би могло, на мою думку, хоч якось виправити ситуацію,

– наголошує бойова медикиня.

Водночас Михайлова додає, що навіть якщо буде замороження війни, про яке багато говорять в інформаційному просторі, ніхто не піде з армії і її все одно ніхто не розпустить, адже єдиною гарантією безпеки для України залишаються Збройні Сили. Тому в таких умовах чинні військові відчувають себе заручниками ситуації, що також демотивує. Крім того, військовослужбовиця каже, що, на її думку, люди, котрі ухвалюють рішення щодо армії, не розуміють реального стану справ.

Люди, які приймають рішення щодо військових, не розуміють ситуації, яка є у війську. Вони, можливо, не розуміють настроїв або не до кінця сприймають реальність. І вони приймають популярні рішення, виходять із того, як вони це бачать,

– наголошує Михайлова.

Водночас військовослужбовець підрозділу CODE 9.2 92-ї бригади та колишній керівник департаменту з розвитку електронних послуг у Мінцифрі Мстислав Банік (до речі, також долучився до армії добровільно у 2023 році), підтримує ідею впровадження нових контрактів. За його словами, це хороший спосіб залучити до армії "молоду кров", якої так бракує. Також за словами військовослужбовця, це хороша можливість і для молоді – проявити себе, здобути досвід та заробити гроші.

Мета контрактів 18 – 24 дуже проста: мотивувати молоде населення приєднатися до Збройних Сил і, як на мене, вони повністю відповідають цій задачі,

– каже Банік.

За словами військовослужбовця, у нас в країні є чимало молодих людей, у котрих немає стабільної роботи і контракти є можливістю отримати стабільний дохід та покращити своє життя.

І такі контракти, в принципі, навіть служба в армії із бойовою зарплатою 100 тисяч і так далі, це їхня можливість заробити собі на житло, відгуляти весілля таке, як їм захочеться, забезпечити свою сім'ю, народити дітей,

– підкреслює Банік.

Мстислав Банік / Фото 24 Каналу

Водночас щодо того, що чимало чинних військових говорять про несправедливість щодо них, Банік наголошує, що перед українцями стоїть головне завдання – перемогти у цій війні.

Щодо розмов про несправедливість, я думаю, що не треба забувати, що найголовніша річ, яка стоїть зараз перед нашими нами – це війна за незалежність. І зараз питання не в тому, хто який контракт підписав, а в тому, хто може долучитися до війська для того, щоб, зокрема, знищувати ворога. Тим паче, що ці контракти розраховані виключно на штурмовиків і цьому слід віддавати належне,

– наголошує Банік.

Також Банік зауважив, що вже чимало людей віком від 18 до 24 років звертаються до рекрутингового центру 92-ї бригади, аби з'ясувати для себе умови служби, бо розглядають варіант служити саме там.

Найголовніше – чи спрацюють нові контракти

Мета нових контрактів проста – залучити нових і молодих людей у військо на тлі того, що потреба у людях в армії є постійною. І з огляду на те, що контракти націлені на українців, які зараз під мобілізацію не підпадають, це ще додатковий ресурс (крім мобілізаційного), який є у держави.

Проте залишається питання справедливості – питання, що частина чинних військовослужбовців невдоволена відсутністю термінів служби та тим, що проблема демобілізації не вирішена досі.

Також постає питання, чи вистачить фінансів для виплат і новобранцям, і чинним військовим, які підписали контракт до досягнення мобілізаційного віку.

Звісно, прогнози робити рано, оскільки потрібно ще чимало напрацювань з боку уряду, зокрема Міністерства оборони. І важливо вести діалог з чинними військовими, адже вони не мають почуватися так, ніби на них "забили".

Та точно можна сказати, що в армію прийдуть нові люди. Дехто навіть вже в процесі і звертається до вищезгаданих шести бригах з бажанням служити.

Тому історія "контрактів 18 – 24" тільки починається.