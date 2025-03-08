Закон предусматривает ряд оснований для освобождения мобилизованных лиц во время военного положения, обеспечивая справедливый и четкий порядок. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на соответствующий закон.

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Какие основания весомые для увольнения

Положения содержат основания увольнения по возрасту, состоянию здоровья, семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам. Каждую из них нужно рассмотреть подробнее.

Последний раз изменения в процесс мобилизации вносили в мае 2024 года.

Основания для увольнения:

по возрасту – в случае достижения предельного возраста пребывания на военной службе;

на основании заключения ВВК о полной или временной непригодности к военной службе с пересмотром через 6 – 12 месяцев;

в случае установления инвалидности (если военнослужащие не изъявили желания продолжать военную службу);

в связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения свободы или ограничения свободы.

в связи с освобождением из плена (если военнослужащие не изъявили желания продолжать военную службу);

в связи с сокращением штатов или проведением организационных мероприятий – в случае невозможности использования их на службе (для лиц высшего офицерского состава);

в связи с избранием на должность или пребыванием в должности судьи, судьи Конституционного Суда Украины, члена Высшего совета юстиции, члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины, руководителя службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета юстиции, его заместителя, дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия.

по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам.

Семейными или другими уважительными причинами считаются:

военнослужащие, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, а также если ребенок нуждается в домашнем уходе на срок, указанный в медицинском заключении, но не более чем до достижения им шестилетнего возраста;

жена, если оба супруга проходят военную службу и имеют ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;

на иждивении военнослужащего находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет, кроме тех, которые имеют задолженность по уплате алиментов, общая сумма которой превышает сумму выплат за три месяца.

военнослужащие, которые имеют ребенка (детей) в возрасте до 18 лет, если второй из родителей такого ребенка (детей) умер, лишен родительских прав, признан безвестно отсутствующим, объявлен умершим, отбывает наказание в местах лишения свободы, а также когда лицо самостоятельно воспитывает и содержит ребенка по решению суда или записью об отце такого ребенка в Книге регистрации рождений составляется на основании части первой статьи 135 Семейного кодекса Украины;

военнослужащие-усыновители, которые имеют ребенка (детей), которая до усыновления находилась (была) сиротой (детьми) или ребенком (детьми), лишенным попечения родителей (родителей) в возрасте до 18 лет, опекунами, попечителями, усыновителями, родителями-воспитателями, попечителями, на содержании которых находится ребенок (дети-сироты) или ребенок (дети), лишенный (лишенных) опеки. попечительство родителей, до 18 лет;

воспитание ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет военнослужащим, при отсутствии других лиц, которые обязаны его воспитывать;

содержание военнослужащим совершеннолетнего ребенка, который имеет инвалидность 1 или 2 группы;

воспитание военнослужащим тяжелобольного ребенка, которому не установлена инвалидность, при условии отсутствия у таких лиц других трудоспособных лиц, обязанных по закону их содержать;

потребность в обеспечении постоянного ухода за женой (мужем) с инвалидностью I или II группы;

потребность в уходе за женой (мужем) с инвалидностью III группы, установленной вследствие онкологического заболевания, отсутствия конечностей (конечности), кистей (кисти), стоп (стопы), одного из парных органов, или наличие у жены (мужа) с инвалидностью III группы онкологического заболевания, психического расстройства, детского церебрального паралича или других паралитических синдромов;

необходимость обеспечения постоянного ухода за одним из родителей или родителями его жены (мужа), которые являются инвалидами I или II группы, при условии отсутствия других членов семьи первой или второй степени родства такого лица или если по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения в постоянном уходе нуждаются сами другие члены семьи первой или второй степени родства;

необходимость обеспечения постоянного ухода за членом семьи второй степени родства, который является лицом с инвалидностью I или II группы, при условии отсутствия в семье такого лица других членов семьи первой и второй степени родства или если по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения в постоянном уходе нуждаются сами другие члены семьи первой и второй степени родства;

в связи с необходимостью осуществления опеки над лицом, признанным судом недееспособным, если над ним не установлена опека (попечительство) других лиц.

Мобилизация в Украине продолжается уже четвертый год. Владимир Зеленский недавно подписал законы о продлении военного положения и мобилизации до 9 мая 2025 года.