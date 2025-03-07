Сообщает 24 Канал со ссылкой на специалистов юридической компании INSEININ.

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Можно ли получить отсрочку, если жена беременна

Юристы объяснили, что в соответствии со статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", военнообязанные могут получить отсрочку при определенных условиях, в частности по семейным обстоятельствам.

В законодательстве беременность жены не предусмотрена как отдельное основание для отсрочки от мобилизации в Украине. Однако существует норма о "необходимости постоянного постороннего ухода", которая может применяться и в отношении беременной жены. Это дает возможность получить отсрочку на весь период такого ухода.

Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" также предусматривает возможность отсрочки для военнообязанных в случае значительных семейных обстоятельств. Однако сама по себе беременность жены не входит в перечень безусловных причин для освобождения от мобилизации.

Юристы отмечают, что беременность жены не является автоматическим основанием для предоставления отсрочки. В то же время если беременность имеет осложнения или сопровождается состояниями, требующих постоянного ухода, человек может претендовать на отсрочку.

Какая беременность требует постоянного ухода:

если жена имеет серьезные медицинские осложнения и требует постоянного ухода;

если в семье уже есть несовершеннолетние дети, которые нуждаются в уходе.

В этих случаях можно подать заявление на отсрочку с соответствующими медицинскими справками и другими подтверждающими документами.

Как получить отсрочку в связи с беременностью жены

Для получения отсрочки в связи с беременностью жены, нужно выполнить следующее:

собрать необходимые документы: справку из медицинского учреждения о беременности жены (с указанием срока беременности и возможных осложнений, если таковые имеются), справку о составе семьи или свидетельство о браке, медицинское заключение о состоянии жены – потребность в уходе (если есть осложнения), документы, подтверждающие наличие детей (свидетельства о рождении);

заявление следует подавать в ТЦК и СП, где лицо было взято на учет, если она нигде не стоит на учете нужно сначала стать на учет по месту жительства;

после рассмотрения представленных документов военкомат принимает решение о предоставлении или отказе в предоставлении отсрочки.

Заметим, что вы имеете право обжаловать решение в судебном порядке, если вам откажут в предоставлении отсрочки.

Напомним, что кабинет Министров 25 февраля продлил действие отсрочки от мобилизации для забронированных работников. Теперь она продлится до 31 марта.