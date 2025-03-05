Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство юстиции Украины.

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Как оформить отсрочку от мобилизации

По закону, отсрочку от мобилизации могут получить военнообязанные, которые:

имеют трех и более детей и платят алименты;

одинокие родители детей до 18 лет (при определенных условиях);

воспитывают ребенка с инвалидностью или тяжелыми болезнями;

содержат совершеннолетнего ребенка с инвалидностью І – ІІ группы;

ухаживают за больными близкими (жена, муж, родители) по медицинскому заключению;

имеют жену/мужа с инвалидностью І – ІІІ группы (с определенными диагнозами);

являются опекунами недееспособных лиц;

преподаватели;

студенты дневной/дуальной формы обучения;

освобожденные из плена и тому подобное.

Важно! Полный перечень категорий лиц, которые не подлежат призыву на военную службу и могут получить отсрочку от мобилизации, определен статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Для того, чтобы получить отсрочку, военнообязанным необходимо подать заявление председателю комиссии районного (городского) ТЦК и СП или его отдела. К заявлению также нужно приложить документы или заверенные копии, подтверждающие право на отсрочку. В Минюсте отметили, что копии документов можно заверить лично или у нотариуса.

После этого комиссия должна рассмотреть заявление в течение 7 дней с даты его получения. Однако если комиссия обращается в госорганы за дополнительной информацией, то срок могут продлить. В таком случае заявление должны рассмотреть не позднее следующего дня со дня получения информации по запросу.

Стоит отметить, что некоторые категории граждан могут получить отсрочку через мобильное приложение Резерв+ без необходимости обращения в ТЦК. В частности функция доступна для студентов, лиц с инвалидностью и многодетных родителей.